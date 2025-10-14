竹縣「逐風趣」11月登場 帶民眾探索山線農村旅遊

新竹縣政府推出3條山線農村旅遊體驗路線「逐風趣」，邀請民眾於11月每週末深入峨眉、橫山、尖石3鄉，透過茶葉、柑橘等作物體驗當地人文底蘊與自然魅力。

新竹縣長楊文科今天前往峨眉鄉推介遊程，品嘗東方美人等6款台灣茶，並搭配茶冰淇淋與茶凍。他表示，新竹縣擁有豐富的自然與人文底蘊，邀民眾「逐風趣、好好玩」。

新竹縣府農業處透過新聞稿表示，今年「逐風趣」以「茶園橘鄉」及「香草森林」主軸，設計3大農遊路線，引導民眾從旅遊中了解友善耕作、地產地消精神，支持在地農友，共同減少旅遊碳足跡。

關於3大路線特色，農業處指出，峨眉鄉路線將帶民眾走進東方美人茶發源地，由在地青農導覽茶廠與「小綠葉蟬」生態，並體驗茶品、享用風味料理，還可體驗「茶染」工藝。

農業處說，橫山鄉路線則是探訪當地果園，體驗友善耕作下的柑橘採摘，午餐為融入果香的客家風味野餐盒，午後走訪森林步道生態導覽，並手作柑橘皮與蜂蠟香氛蠟燭。

至於尖石原鄉部分，農業處說，將進入當地泰雅族部落，由導覽員帶領學習原住民族與山林共生智慧，午餐享用融合香草的原民料理，午後於香草園進行氣味採集與冥想，製作永續零廢的「香草敲敲槌」。

農業處表示，「逐風趣」3條路線活動將於11月1日至11月29日期間每週末舉辦，報名者可獲得限量伴手禮，活動資訊及報名請上活動網站「逐風趣2025」。