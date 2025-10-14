快訊

看得到叫不到？桃園好孕專車點數僅用8％ 市府：將納入更多車隊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，但民代質疑，去年好運卡「點數使用率」僅34.96％，今年第1季更僅8.28％，根本是「看得到叫不到」。圖／本報資料照片
桃園孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，但民代質疑，去年好運卡「點數使用率」僅34.96％，今年第1季更僅8.28％，根本是「看得到叫不到」。圖／本報資料照片

桃園市在去年婦女節開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，補助金額號稱全台最高。但民代質疑，去年好運卡「點數使用率」僅34.96％，今年第1季更僅8.28％，根本是「看得到叫不到」。婦幼局強調，孕產婦平均每月卡片使用1次以上的比率近9成，後續將納入更多車隊投入服務。

桃園市婦幼局去年3月推出「一生好運卡」，補助孕婦搭計程車到醫院診所做產檢，單趟最高250元，總金額9000元全國最高，偏遠山區依路程額外加碼1600元到2000元。

不過，議員謝美英表示，截至去年底，實際核發好孕卡1萬1837張、1億653萬多點，其中完全未開卡使用高達1520張，已使用1萬0317張卡、3724萬多點，點數使用率僅34.96％；今年度第1季核發1911張、1719萬餘點，只使用1297張、142萬多點，點數使用率下降到8.28％，顯示大張旗鼓的計畫雷聲大雨點小，孕產婦都不買單。

謝美英說，桃園市好孕專車有超過1萬5000輛，但為什麼民眾還是抱怨叫不到車？市府去年調查桃園好孕專車服務滿意度也不到2成，大家都對叫車服務不滿意或非常不滿意，抱怨叫車困難、司機不願接單、車輛數不足、司機態度及車內環境有煙味等問題，呼籲婦幼局積極改善。

議員于北辰表示，桃園市跟進推動好孕專車立意良善，執行率卻低迷，建議市府可在婦幼中心、里辦公室、月子中心設置申請窗口，以加強宣導、簡化申請，真正讓孕婦願意用、敢用且用得到。

婦幼局長杜慈容表示，據統計，去年平均每月卡片使用1次以上的比率為73%，今年截至8月底平均每月卡片使用1次以上的比率更達88%；好孕專車效期是自孕期至產後7個月，且每位孕產婦申請的時間不盡相同，因此截至年度屆滿時，仍有許多孕產婦持續使用好孕專車，在有效期限內孕婦每人平均使用點數為6019點。

婦幼局表示，為擴大服務範圍，去年7月起已擴大納入合作車隊共同營業區投入車輛，今年6月再納入和泰yoxi車隊，服務車輛總數已逾1萬5100輛，市府也會針對觀音區、新屋區、大溪區等偏鄉地區研議司機獎勵機制，提高司機載客率。

桃園 孕婦 計程車

