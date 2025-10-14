苗栗風箏節光復連假登場 國旗空中飛揚挺台灣

快訊

中央社／ 苗栗縣14日電
苗栗市公所14日舉辦「2025苗栗風箏文化暨客家美食節」宣傳活動，現場來賓合力試飛「TEAM TAIWAN」橫幅風箏。圖／中央社（苗栗市公所提供）
2025苗栗風箏文化暨客家美食節活動將於24至26日光復節連假登場，苗栗市公所今天在河濱公園放飛包含國旗及TeamTaiwan等各式風箏，為今年主題「慶光復．客家好風光」暖身。

苗栗市公所今天在經國路河濱公園舉辦記者會，宣傳2025「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節系列活動，市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰會同縣府秘書長陳斌山及多名民代、里長，合力放飛「TEAM TAIWAN」橫幅風箏。

亞洲國際風箏聯合會也攜手台灣風箏好手施放各式國旗風箏、Q版紅粄風箏等，將藍天妝點繽紛、喜慶。

余文忠表示，今年風箏節活動適逢光復節連假期間，特別以「慶光復 客家好風光」為主題，結合風箏藝術與歷史意象，施放各式造型的國旗風箏以及「TEAM TAIWAN」橫幅風箏，象徵團結一心、共創榮耀，並展現台灣多元文化的包容與自由精神。

苗栗市公所指出，24日起一連3天在河濱公園舉行的風箏節活動，除風箏展演、親子免費放飛體驗、風箏DIY外，並規劃「客家美食嘉年華」及「菁市集」，邀請在地名攤美食、特色手作與文創品牌進駐，24日下午2時起及25、26日上午9時起，凡購買200元消費券，即可兌換限量紀念風箏，並於美食區折抵消費。

此外，24、25日晚間將分別舉辦「親子魔幻之夜」與「青春星光之夜」兩場主題晚會，同時也邀請在地青年團隊熱力演出，以滿滿創意與能量展現苗栗青年的青春活力。

風箏節 國旗 苗栗縣 觀光

