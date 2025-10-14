竹市「舊城時光機」啟動 帶領民眾重返風城老屋年代
新竹市文化局補助在地文化和歷史的團隊「好筍出品」，即日起推出「2025舊城時光機」系列活動，透過集章遊程、老屋散步市集、講座與走讀，帶市民感受舊城文化魅力。
竹市文化局透過文字說明，系列活動首波內容為「新竹老屋圖鑑」，自即日起至11月9日透過散步集章遊程設計，帶領民眾探索舊城巷弄與老屋故事，完成指定任務可兌換限量金屬書籤。
另外，文化局表示，10月19日登場的「老屋散步市集」將於大同路封街，邀集原創品牌、工藝職人與在地店家，推出手感美食、生活選物與風格創作，重現昔日舊城的繁華熱鬧。
系列活動規劃「舊城探險教室」，文化局指出，即日起至11月1日辦理多場講座與走讀活動，講座內容涵蓋建築修復、門神彩繪、攝影構圖與親子共學等主題，更多活動資訊與報名方式可上新竹市文化局臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。
