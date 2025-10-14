從果園到超商！苗栗縣三灣「梨玉露」養生飲上架了

苗栗縣政府推動「豐味苗栗」品牌多元通路再傳佳績！由三灣鄉農會推出的養生飲品「梨玉露」，即日起於全台OK便利超商「農會專區」上架，讓民眾可輕鬆買到三灣梨農的在地風味；縣府表示，此成果不僅展現苗栗農特產通路拓展的具體成效，更是地方產業結合農村再生輔導與中央政策支持的成功案例。

三灣鄉盛產優質水梨，但每年產季短、銷售期受限。為穩定農民收益，三灣鄉農會推出「梨玉露」養生飲品，採購社區及小農水梨作為主要原料，以「穩定收購、創新加工、養生市場」為核心，延長產品銷售周期，並提升地方農產附加價值。

縣長鍾東錦指出，「豐味苗栗」的核心精神在於推廣好物、協助農民，三灣「梨玉露」透過延長水梨銷售期、創新加工與品牌推廣的策略，兼顧農民收益、產品品質與消費者健康，展現苗栗農業多元發展的實力。

「梨玉露」進駐OK便利超商專區，不僅讓三灣好物走進全國市場，也彰顯農業部農村發展及水土保持署產業輔導政策的成效。

縣府農業處強調，「豐味苗栗」將持續串聯農會、社區與企業資源，推動「產地+通路+政策」協作模式，並與農村水保署攜手輔導地方特色加工與品牌化，讓苗栗農村產業持續展現韌性與創新力。