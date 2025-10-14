斥資1500萬打造司馬限瀑布棧道 苗栗泰安鄉第1條生態親水步道今啟用

苗栗縣泰安鄉公所透過交通部觀光署補助及自籌款總經費約1500萬，在中興村司馬限瀑布區打造司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，這也是泰安鄉第一條生態親水步道；公所上午舉辦熱鬧的啟用儀式，特邀當地司馬限部落族人，以泰雅傳統祈福儀式及部落風味餐共同見證。

泰安鄉公所指出，泰安鄉重要觀光資源除了盛名已久的泰安溫泉區之外，雪霸國家公園的雪見遊憩區，也是遊客山林旅遊的景區之一。而從大湖通往雪見遊憩區的動線，會經中興村司馬限林道，是最具有山林部落風情，司馬限瀑布區則是這條旅遊動線重要中繼景點。

斥資1500萬元的司馬限瀑布棧道，9月竣工後，將規畫為未來重要生態保育重要的棲息基地，部落居民為迎接這項重要的公共財，在3天雙十連假還發動義務勞動服務，綠化部落廣場及通往司馬限瀑布周邊，後續並規畫認養機制。

鄉長陳吉基說，司馬限瀑布位於大湖溪上游段及部落野溪（泰雅族人俗稱達納溪）交會處，由於南勢山擠壓造就天險峽谷及落差，大自然的鬼斧天工鑄成如今司馬限部落雙層Y型瀑布瀑布地景。

由於司馬限瀑布位於司馬限林道中繼點，附近保有美麗山林與溪流，鮮少人為破壞，遊客前往宛如進入世外桃源、遠離塵囂，成為打造泰安鄉第一條生態親水步道選擇，未來部落將規畫一日遊程，增加遊客山林饗宴的行程，司馬限瀑布棧道更為遊程不可或缺景點。