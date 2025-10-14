快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資1500萬打造司馬限瀑布棧道 苗栗泰安鄉第1條生態親水步道今啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
在司馬限瀑布區打造的司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，這也是泰安鄉第一條生態親水步道。圖／泰安鄉公所提供
在司馬限瀑布區打造的司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，這也是泰安鄉第一條生態親水步道。圖／泰安鄉公所提供

苗栗縣泰安鄉公所透過交通部觀光署補助及自籌款總經費約1500萬，在中興村司馬限瀑布區打造司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，這也是泰安鄉第一條生態親水步道；公所上午舉辦熱鬧的啟用儀式，特邀當地司馬限部落族人，以泰雅傳統祈福儀式及部落風味餐共同見證。

泰安鄉公所指出，泰安鄉重要觀光資源除了盛名已久的泰安溫泉區之外，雪霸國家公園的雪見遊憩區，也是遊客山林旅遊的景區之一。而從大湖通往雪見遊憩區的動線，會經中興村司馬限林道，是最具有山林部落風情，司馬限瀑布區則是這條旅遊動線重要中繼景點。

斥資1500萬元的司馬限瀑布棧道，9月竣工後，將規畫為未來重要生態保育重要的棲息基地，部落居民為迎接這項重要的公共財，在3天雙十連假還發動義務勞動服務，綠化部落廣場及通往司馬限瀑布周邊，後續並規畫認養機制。

鄉長陳吉基說，司馬限瀑布位於大湖溪上游段及部落野溪（泰雅族人俗稱達納溪）交會處，由於南勢山擠壓造就天險峽谷及落差，大自然的鬼斧天工鑄成如今司馬限部落雙層Y型瀑布瀑布地景。

由於司馬限瀑布位於司馬限林道中繼點，附近保有美麗山林與溪流，鮮少人為破壞，遊客前往宛如進入世外桃源、遠離塵囂，成為打造泰安鄉第一條生態親水步道選擇，未來部落將規畫一日遊程，增加遊客山林饗宴的行程，司馬限瀑布棧道更為遊程不可或缺景點。

司馬限瀑布棧道今起正式啟用，公所也歡迎大家來感受大自然的壯麗與寧靜，享受森林與步道的美景。圖／泰安鄉公所提供
司馬限瀑布棧道今起正式啟用，公所也歡迎大家來感受大自然的壯麗與寧靜，享受森林與步道的美景。圖／泰安鄉公所提供
苗縣府原民發展處長盧曉玲也受邀到場共同見證這條木棧道的啟用。圖／泰安鄉公所提供
苗縣府原民發展處長盧曉玲也受邀到場共同見證這條木棧道的啟用。圖／泰安鄉公所提供

苗栗縣

延伸閱讀

平溪一日遊新玩法｜探訪隱藏版古宅、療癒微笑車站，還有秘境瀑布等你拍

屏東縣沙拉灣10年釀6死！部落領袖：「瀑布是聖地」不該戲水

印尼外籍生瑪家鄉太古拉伐斯瀑布戲水溺斃 近10年發生6死

外籍大學生結伴到瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水 20歲印尼籍男學生溺斃

相關新聞

從果園到超商！苗栗縣三灣「梨玉露」養生飲上架了

苗栗縣政府推動「豐味苗栗」品牌多元通路再傳佳績！由三灣鄉農會推出的養生飲品「梨玉露」，即日起於全台OK便利超商「農會專區...

斥資1500萬打造司馬限瀑布棧道 苗栗泰安鄉第1條生態親水步道今啟用

苗栗縣泰安鄉公所透過交通部觀光署補助及自籌款總經費約1500萬，在中興村司馬限瀑布區打造司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，這...

白沙屯媽祖首度蒞臨竹北 1幕讓信徒驚呼：好難得

白沙屯拱天宮媽祖首度駐駕竹北，日前圓滿結束進香活動，吸引大批信眾與市民參與。對此，一名網友分享，整場活動氣氛祥和，也沒有鬧事情況，驚呼「宗教活動也能如此溫馨有序，不是什麼神明活動都討人厭」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

桃消龜山分隊防火管理人座談會登場 提升企業防災韌性

桃園市消防局第一大隊為提升龜山產業園區各廠商防火及防災安全，今(14)日於龜山區公所禮堂辦理防火管理人座談會，希望能藉由宣導座談會來加深各防火管理人的防火觀念，加強防災意識並說明消防法部分修正內容。

經多年延宕！中壢殯葬園區新建工程年底完工 12座新爐春節前試運轉

桃園市中壢殯葬園區過去設施老舊，火化設施和停車位不足，市府推動火化場暨停車場新建工程，延宕多年於2023年開工。歷經近2...

影／苗栗市風箏文化暨客家美食節光復節登場 「TEAM TAIWAN」飄揚

苗栗市年度盛事風箏文化暨客家美食節於台灣光復節連假在後龍溪河濱公園登場，呼應節慶及客家美食「TEAM TAIWAN」、紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。