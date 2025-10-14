快訊

桃園市消防局第一大隊為提升龜山產業園區各廠商防火及防災安全。圖：消防局提供

桃園市消防局第一大隊為提升龜山產業園區各廠商防火及防災安全，今(14)日於龜山區公所禮堂辦理防火管理人座談會，希望能藉由宣導座談會來加深各防火管理人的防火觀念，加強防災意識並說明消防法部分修正內容。

S 73523209 0
座談會中邀請國立中央大學防災團隊，說明企業防災的執行要點。圖：消防局提供

龜山分隊說明，座談會主要宣導「防火管理及相關法令規定說明」及「用火用電注意事項及案例宣導」各場所需加強自衛消防編組的任務及應執行事項，如緊急事故發生時確認危害因子並順暢通報、初期滅火緊急應變處置及引導人員疏散避難等，連假前檢視場所內消防安全設備及防火避難設施確保勘用、清理不必要堆積物、並於休假及停工時關閉用火用電設備器具之開關或電源，專門之儲藏空間應上鎖管理等等。並宣達消防法部分條文修正內容，主要用途為工廠、儲存化學品倉庫、儲存場所及一定規模以上的實驗室或倉庫，在火災發生時，其管理權人必須提供場所平面圖、化學品資訊並指派專人到場協助救災等。

龜山分隊表示，座談會中邀請國立中央大學防災團隊，說明企業防災的執行要點，從減災、整備、應變及復原各階段的重點，讓企業面對災害時，能夠自主應變，透過企業各部門互相合作及溝通協調，將災害損失降到最低，強化企業防災韌性。

龜山分隊長黃章瑋表示，一定規模以上供公眾使用建築物有相對應的防火管理規範，經遴用防火管理人執行防火管理業務，能夠強化場所自主安全，降低災害風險，希望每位防火管理人能夠在座談會中加深觀念有所收穫，並提升企業防災能力，以及用火、用電、防火意識，從火災預防的根本做起，減少災害發生的機率。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消龜山分隊防火管理人座談會登場 提升企業防災韌性

災害 桃園 用電

桃消龜山分隊防火管理人座談會登場 提升企業防災韌性

桃園市消防局第一大隊為提升龜山產業園區各廠商防火及防災安全，今(14)日於龜山區公所禮堂辦理防火管理人座談會，希望能藉由宣導座談會來加深各防火管理人的防火觀念，加強防災意識並說明消防法部分修正內容。

