經多年延宕！中壢殯葬園區新建工程年底完工 12座新爐春節前試運轉

桃園市中壢殯葬園區過去設施老舊，火化設施和停車位不足，市府推動火化場暨停車場新建工程，延宕多年於2023年開工。歷經近2年半時程，主建物工程預計本月15日竣工，目前12座焚化爐及空汙設備皆已安裝完成，預計今年底完工。

中壢殯葬園區過去僅6座火化爐，2004年啟用後量能嚴重不足，家屬等待火化動輒耗時半個月，遇上好日子或農曆年前後，等待火化遺體更大排長龍。市府2014年提出改建案，將火化場附近的第4公墓納入以擴大園區範圍，原定2018年動工，卻因土地徵用卡關，連4年被審計處點名檢討，還因疫情期間缺工缺料多次流標。

直到2023年，中壢殯葬園區「火化場暨停車場新建工程」資格標終於在3月順利標出，經費共計9億4305萬元，獲內政部殯葬設施量能提升計畫補助經費計2億8176萬元，規劃設置12具火化爐，另停車場工程則可提供6個大客車停車位及187個小客車停車位。

歷經近2年半，桃園市民政局近日說明工程進度，中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程目前進行建物室內裝修工程，及火化及空汙設備已安裝完成，待使用執照完成後將會進行測試，主建物預計本月15日竣工，整體預計今年12月完工，明年6月啟用；明年初將先行評估開放部分火化爐進行試運轉，以因應農曆春節前後火化需求。

對於中壢殯葬園區改善設施終於有新進度，市議員謝美英表示，火化設施已然改善，但塞車問題還是無解，加上殯葬垃圾、陣頭管理、噪音、停車位不足等問題，亟需整頓，既然政府有心改善，希望一次到位，減輕周邊住戶的不便，也能讓辦理喪葬最後一哩路的民眾有較完善的空間。

市議員張曉昀則表示，過去殯葬園區既有的設施負擔很大，地方都很希望趕快啟用，提高南桃園的殯葬量能，停車場開放後也能適當紓解交通；至於園區外道路壅塞問題，待工程完成後會進一步要求中壢區公所針對道路刨鋪改善。

針對交通問題，民政局回應，未來中壢區殯葬服務中心將實施上、下午火化分流措施，另培英路除紅綠燈秒數調整，通往工業區側道路已拓寬完成；至於培英路打通至新生路方案，都發局已送內政部召開內政部都市計畫委員會專案小組會議，待都市計畫變更後，由相關單位開闢使用。