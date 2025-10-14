聽新聞
0:00 / 0:00
影／苗栗市風箏文化暨客家美食節光復節登場 「TEAM TAIWAN」飄揚
苗栗市年度盛事風箏文化暨客家美食節於台灣光復節連假在後龍溪河濱公園登場，呼應節慶及客家美食「TEAM TAIWAN」、紅粄風箏飄揚，現場還有好吃、好玩，市長余文忠等人歡迎全國遊客。
今年苗栗市風箏文化暨客家美食節的主題「慶光復・客家好風光」，苗栗縣政府秘書長陳斌山、余文忠，及苗栗市民代表會主席陳仁杰等人，今天在後龍溪河濱公園合力施放TEAM TAIWAN風箏，亞洲國際風箏聯合會攜手台灣風箏好手施放各式國旗風箏，一時之間上空多彩繽紛。
系列活動在後龍溪河濱公園，3天客家美食嘉年華，內容農特產品及在地青創品牌「菁市集」，購買消費券200元兌換風箏，每天限量500支，還有親子風箏彩繪、民眾放風體驗，及說客語、享好禮活動。
此外，24日晚上6點半親子魔幻之夜，安排「MOMO家族」、「天馬戲創作劇團」演出；25日晚上6點半青春星光之夜，舞蹈社LUCKY STRUGGLE、藝達舞苑，及歌手賴苡辰等表演。另在貓裏喵親子公園25日4炆4炒辦桌，26日客家粄條推廣行銷活動、苗栗特色伴手禮展售，活動詳情上官方網站查詢。
余文忠說，風箏文化暨客家美食節適逢光復節，結合風箏藝術與歷史意象，讓活動更具文化深度與時代意義，TEAM TAIWAN風箏，象徵團結一心、共創榮耀，今年活動更以客家文化為核心，特別推出Q版紅粄風箏，紅粄是客家人逢年過節、婚慶喜宴的傳統美食，象徵幸福、團圓與祝福。
余文忠表示，紅粄風箏不僅是文化的再現，更是苗栗人對生活的熱愛與對家鄉的情感延伸，「讓幸福飛上天，讓文化也隨風傳遞。」當紅粄風箏與國旗風箏一同在天際飄揚，象徵著「幸福台灣、團結苗栗」的美好願景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言