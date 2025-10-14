桃園平鎮環南地下道鐵路工程竣工 明凌晨5時通車動線大調

桃園市平鎮警分局表示，平鎮區重要路段環南路地下道配合鐵路地下化工程，2024年8月24日起管制車輛通行，工程明天（15日）凌晨5時完工，隨後立即開放通車，恢復原有順暢的動線。

平鎮警分局交通組組長王瑞程表示，該工程屬於鐵路地下化環南路地下道第三階段工程，明天凌晨5時前由工程單位完整最後作業和各項通車前檢查，接著就開放通行。完工後，道路通行方式將調整為原機車道變更為行人、慢車專用道；原汽車道改為汽、機車混合車道，其中內側車道為大型車及汽車專用車道（禁止機車行駛），外側車道則為汽、機車共用車道，地下道全段仍維持雙向雙線通車。

警方預估新交通工程啟用初期，部分駕駛人及行人可能尚不熟悉新調整的動線與標誌配置，為維護通行安全，平鎮警方除規畫義交於主要路口加強指引，也會派遣機動警力協助疏導，適時調整交通號誌並加強巡查，確保周邊車流順暢。