康芮颱風後形成新竹泰崗溪堰塞湖 林業署建監測機制防災

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，引發各界對堰塞湖關注。林業及自然保育署新竹分署昨召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，目前泰崗溪堰塞湖雖無立即危險，但考量湖體周邊尚存在崩塌坡面及不安定土砂，新竹分署已建立完整監測機制，掌握動態。

新竹分署表示，泰崗溪堰塞湖是因去年11月康芮颱風後形成，分署於接獲通報後，立即委託中華防災學會進行空拍調查及風險評估。根據監測資料顯示，該堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃、蓄水體積約4.8萬立方公尺（約20個標準游泳池水量），目前已穩定溢流。

經專業評估，該堰塞湖量體小且已穩定，上游迴水範圍無保全對象；下游最近設施為司馬庫斯大橋（距離約10公里、橋面高出河床約20公尺）及泰崗溪溫泉（距離約14公里）。新竹分署前已於新竹縣尖石鄉秀巒辦理現勘及召開地方說明會，向在地部落及居民說明泰崗溪堰塞湖之形成、監測評估及相關安全措施。

新竹分署強調，已建立完整監測機制，持續掌握湖體及周邊崩塌地動態，並將於適當地點設置即時影像設備達即時監控需求，另同時與地方政府成立群組保持機動聯繫，確保第一時間傳遞湖體及周邊崩塌地動態資訊。

新竹分署表示，考量該區域為泰崗溪溫泉，現階段將優先管制人員進入河道進行遊憩活動，新竹縣政府已依照「水域遊憩活動管理辦法」辦理「泰崗溪秀巒匯流口至堰塞湖間河段」為危險水域區域的公告作業，並落實勸離及管制配套措施。