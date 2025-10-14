快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮颱風後形成新竹泰崗溪堰塞湖 林業署建監測機制防災

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。圖／林保署新竹分署提供
新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。圖／林保署新竹分署提供

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，引發各界對堰塞湖關注。林業及自然保育署新竹分署昨召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，目前泰崗溪堰塞湖雖無立即危險，但考量湖體周邊尚存在崩塌坡面及不安定土砂，新竹分署已建立完整監測機制，掌握動態。

新竹分署表示，泰崗溪堰塞湖是因去年11月康芮颱風後形成，分署於接獲通報後，立即委託中華防災學會進行空拍調查及風險評估。根據監測資料顯示，該堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃、蓄水體積約4.8萬立方公尺（約20個標準游泳池水量），目前已穩定溢流。

經專業評估，該堰塞湖量體小且已穩定，上游迴水範圍無保全對象；下游最近設施為司馬庫斯大橋（距離約10公里、橋面高出河床約20公尺）及泰崗溪溫泉（距離約14公里）。新竹分署前已於新竹縣尖石鄉秀巒辦理現勘及召開地方說明會，向在地部落及居民說明泰崗溪堰塞湖之形成、監測評估及相關安全措施。

新竹分署強調，已建立完整監測機制，持續掌握湖體及周邊崩塌地動態，並將於適當地點設置即時影像設備達即時監控需求，另同時與地方政府成立群組保持機動聯繫，確保第一時間傳遞湖體及周邊崩塌地動態資訊。

新竹分署表示，考量該區域為泰崗溪溫泉，現階段將優先管制人員進入河道進行遊憩活動，新竹縣政府已依照「水域遊憩活動管理辦法」辦理「泰崗溪秀巒匯流口至堰塞湖間河段」為危險水域區域的公告作業，並落實勸離及管制配套措施。

此外，新竹分署已增加該區巡護頻度，並持續透過衛星影像判釋湖體變化；遇豪大雨或湖體出現異常狀況時，將立即派員執行空拍調查，必要時則透過即時預警通報，讓新竹縣政府及尖石鄉公所掌握時效，確保居民安全。

林業及自然保育署新竹分署昨召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，目前泰崗溪堰塞湖雖無立即危險，但考量湖體周邊尚存在崩塌坡面及不安定土砂，新竹分署已建立完整監測機制，掌握動態。圖／林保署新竹分署提供
林業及自然保育署新竹分署昨召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，目前泰崗溪堰塞湖雖無立即危險，但考量湖體周邊尚存在崩塌坡面及不安定土砂，新竹分署已建立完整監測機制，掌握動態。圖／林保署新竹分署提供

新竹 堰塞湖 崩塌

延伸閱讀

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災

有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

相關新聞

苗栗農改場採蜜數位教材 輕鬆開蜂箱、找蜂王

農業部今天表示，苗栗區農業改良場新開發全台首套「蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材」，不必走進養蜂場，也能輕鬆體驗開蜂箱、找蜂王...

康芮颱風後形成新竹泰崗溪堰塞湖 林業署建監測機制防災

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，引發各界對堰塞湖關注。林業及自然保育署新竹分署昨召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，目前泰崗...

持續強化柴油車汙染防制 苗縣認證保養廠再添新成員

為有效改善柴油車空污排放問題，苗栗縣政府環保局積極推動保檢合一授權認證保養廠核發自主管理標章，今年完成授權認證第4家保養...

桃園大龍門鱻漫遊周末登場 3500免費停車地點一次看

桃園市觀光旅遊局18、19日將在石門水庫舉辦「大龍門鱻漫遊」活動，預估將有大批人潮湧入，為此規畫3條免費接駁車，並在接駁...

影／苗栗三義罕見同時百歲夫妻 牽手78年 村長：完美詮釋白頭偕老

苗栗縣三義鄉廣盛村鍾新龍、鍾林玉英今年同時滿百歲，兩人牽手78年，身體還很健朗，5代同堂和樂，地方人人稱羨，村長林瑞櫻說...

桃園首發婚育宅58戶 近千件申請

行政院9月宣布推出「婚育宅」政策，桃園市桃園區甫完工的「慈文安居」社會住宅，保留20%婚育戶給新婚夫妻、育兒家庭，據統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。