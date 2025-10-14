持續強化柴油車汙染防制 苗縣認證保養廠再添新成員

為有效改善柴油車空污排放問題，苗栗縣政府環保局積極推動保檢合一授權認證保養廠核發自主管理標章，今年完成授權認證第4家保養廠「金和企業社」，藉以提升檢測量能與為民服務品質。

環保局指出，苗栗縣自2019年起推動授權認證保養廠，第1家為位於竹南鎮的英屬維京群島商永德福汽車台灣分公司苗栗服務廠；第2家是位在後龍鎮、於2022年3月授權的寬輾重車股份有限公司；第3家位在頭份市、於2023年5月授權的豪灃車業有限公司。

今年9月新增第4家、位於頭份市的認證保養廠「金和企業社」。金和企業社具備檢驗DAF、MAN等廠牌及共軌噴射引擎之四期以上柴油車的能力，車輛進廠維修保養後，再由具柴油車檢驗證照的技師免費進行無負載黑煙排放不透光率檢測，並核發柴油車自主管理標章，提供車主完善且便利的檢測環境，落實保檢合一。

環保局長陳華盛表示，經統計授權認證保養廠自2019年度起迄今，總檢測車輛數已超過2900輛，且全數核發優級自主管理標章，藉由授權認證保養廠專案推動，建構完善的維修與檢測環境，落實保檢合一，以維修保養為主、檢測為輔的原則，促使保養廠服務多元化，落實柴油車汙染減量與空氣品質改善目標。