桃園大龍門鱻漫遊周末登場 3500免費停車地點一次看

桃園市觀光旅遊局18、19日將在石門水庫舉辦「大龍門鱻漫遊」活動，預估將有大批人潮湧入，為此規畫3條免費接駁車，並在接駁車沿線設置超過3500個免費停車格，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往。

「大龍門鱻漫遊」18、19二天將在石門水庫舉辦健走、小旅行與文化市集等活動，預估將有上萬人，為維護交通秩序與安全，周邊道路將進行交通管制，上午7時至中午12時，佳安路、建成路、清水坑街、佳安東路及佳安西路、石門大草坪前圓環和十一份文創園區周邊禁止車輛進入。另為方便民眾參加，規畫有「 綠杉林公園線(行駛市縣道113)*」、「 中科五號門線(行駛台3乙線)」及「 迎富送窮廟線(行駛台4線)」三條接駁路線。

觀光旅遊局指出，「綠杉林公園線(行駛市道113)」由龍潭綠杉林公園停車場出發，沿途停靠客家文化館，然後前往會場；「中科五號門線(行駛台3乙線)」從中科院龍門院區五號門出發，民眾可將車停在石園路兩側，然後在皇家社區公車站牌、淮子埔公車站牌轉乘接駁車；「迎富送窮廟線(行駛台4線)」從迎富送窮廟停車場出發，沿途停靠十一份活魚餐廳與桃禧漫遊露營區，各路線都從上午7時運行，班次間隔約15至20分鐘。