白沙屯媽祖首度蒞臨竹北 1幕讓信徒驚呼：好難得

桃園市消防局第一大隊為提升龜山產業園區各廠商防火及防災安全，今(14)日於龜山區公所禮堂辦理防火管理人座談會，希望能藉由宣導座談會來加深各防火管理人的防火觀念，加強防災意識並說明消防法部分修正內容。

2025-10-14 16:13