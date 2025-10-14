聽新聞
0:00 / 0:00
白沙屯媽祖首度蒞臨竹北 1幕讓信徒驚呼：好難得
白沙屯拱天宮媽祖首度駐駕竹北，日前圓滿結束進香活動，吸引大批信眾與市民參與。對此，一名網友分享，整場活動氣氛祥和，也沒有鬧事情況，驚呼「宗教活動也能如此溫馨有序，不是什麼神明活動都討人厭」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，白沙屯媽祖這次蒞臨竹北，讓國慶連假多了一份特別的意義，進香過程中隊伍井然有序、沒有89惹事生非，是一片祥和的感覺，讓他驚呼「不是什麼神明活動都討人厭的，竹北媽祖遶境這種創意到底誰想的？」
貼文一出後，不少網友都表示「這才是我每年都跟隨的原因，因為自律」、「歡迎明年一起瘋媽祖」、「只有一群熱血的香燈腳跟滿滿的人情味」、「這次完全沒有89，都是長輩和家庭、一般追隨者，路人都很親切，鑽轎時還跟信徒聊了很久，道別前還和她們合照說加油，這些經驗都是非常難得的」、「這是白沙屯媽祖的特色，純粹、單純，能凝聚人心不是沒有原因的」、「沒有89，而且裡面的人都很有禮貌，素質也很高」。
此外，讓不少網友驚訝的是，進香隊伍後面竟跟著一台垃圾車，回應「這次竹北市公所出了大力，我第一次看到進香隊伍，後面還有帶著垃圾車的」、「真的沿路都沒有看到亂丟垃圾的人，只有一群熱血的香燈腳跟滿滿的人情味」、「有隨行的垃圾車和回收車，現場也看到蹲在地上把細小垃圾撿起來的志工」、「重點大家超有秩序跟公德心，路上沒看到亂丟垃圾」、「隊伍後面有志工拿著垃圾袋跟夾子在沿路撿垃圾，不管三七二十一通通給給它撿起來」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言