苗栗唯一百歲人瑞夫妻　阿婆恰巧與縣長母同名

重陽敬老，苗栗縣長鍾東錦今天前往三義鄉慰訪縣內唯一百歲人瑞夫妻鍾新龍、鍾林玉英，兩人身體都還硬朗，其中百歲婆鍾林玉英和鍾東錦已故母親同名，令他感到格外親切。

苗栗縣政府社會處指出，根據衛福部社會及家庭署統計，苗栗縣114年共有159名百歲人瑞，其中以苗栗市27人、頭份市22人及後龍鎮16人人數最多，縣府自1日起展開百歲人瑞慰訪活動。

縣長鍾東錦上午會同三義鄉長呂明忠等地方仕紳前往三義鄉廣盛村，慰訪祝福今年同時滿百歲的鍾新龍、鍾林玉英夫婦，除了送上敬老禮金1萬元及禮盒，並轉贈總統府敬老狀和衛生福利部金鎖片，祝福老人家長命富貴。

鍾東錦說，昨晚看資料發現百歲阿婆鍾林玉英與自己的母親同名「4個字一模一樣」，感覺格外親切，今天見面發現夫妻倆反應也都還很敏捷，顯示他們都有保持健康的養生之道，更重要的是子女的陪伴與孝心，長輩生活愉悅，自然就會長壽，他呼籲在外打拚的年輕人，一定要經常回家看看父母親，那就是一種幸福。

鍾新龍、鍾林玉英夫婦育有3男4女，目前已經5代同堂。大兒子鍾貴發指出，父親年輕的時候被日本徵兵前往南洋當軍伕，遭美軍俘虜之後，在澳洲待了1年多，才終於順利返台，可能務農具有運動養生的成效，90多歲還會騎腳踏車，平日飲食偏好吃滷雞腳。

小女兒鍾昀庭表示，母親直到百歲，每天都還會去住家後方菜園種菜，直到去年11月在樓梯間跌倒，身體肋骨斷裂，但她再怎麼痛，仍然堅持起身上廁所、洗澡、復健，短短不到半年時間就恢復健康，能自己做就不假手他人，展現客家人硬頸、勤勞的個性，更是父母親長壽之道。