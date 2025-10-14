快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

苗栗唯一百歲人瑞夫妻　阿婆恰巧與縣長母同名

中央社／ 苗栗縣14日電

重陽敬老，苗栗縣長鍾東錦今天前往三義鄉慰訪縣內唯一百歲人瑞夫妻鍾新龍、鍾林玉英，兩人身體都還硬朗，其中百歲婆鍾林玉英和鍾東錦已故母親同名，令他感到格外親切。

苗栗縣政府社會處指出，根據衛福部社會及家庭署統計，苗栗縣114年共有159名百歲人瑞，其中以苗栗市27人、頭份市22人及後龍鎮16人人數最多，縣府自1日起展開百歲人瑞慰訪活動。

縣長鍾東錦上午會同三義鄉長呂明忠等地方仕紳前往三義鄉廣盛村，慰訪祝福今年同時滿百歲的鍾新龍、鍾林玉英夫婦，除了送上敬老禮金1萬元及禮盒，並轉贈總統府敬老狀和衛生福利部金鎖片，祝福老人家長命富貴。

鍾東錦說，昨晚看資料發現百歲阿婆鍾林玉英與自己的母親同名「4個字一模一樣」，感覺格外親切，今天見面發現夫妻倆反應也都還很敏捷，顯示他們都有保持健康的養生之道，更重要的是子女的陪伴與孝心，長輩生活愉悅，自然就會長壽，他呼籲在外打拚的年輕人，一定要經常回家看看父母親，那就是一種幸福。

鍾新龍、鍾林玉英夫婦育有3男4女，目前已經5代同堂。大兒子鍾貴發指出，父親年輕的時候被日本徵兵前往南洋當軍伕，遭美軍俘虜之後，在澳洲待了1年多，才終於順利返台，可能務農具有運動養生的成效，90多歲還會騎腳踏車，平日飲食偏好吃滷雞腳。

小女兒鍾昀庭表示，母親直到百歲，每天都還會去住家後方菜園種菜，直到去年11月在樓梯間跌倒，身體肋骨斷裂，但她再怎麼痛，仍然堅持起身上廁所、洗澡、復健，短短不到半年時間就恢復健康，能自己做就不假手他人，展現客家人硬頸、勤勞的個性，更是父母親長壽之道。

母親 鍾東錦

延伸閱讀

苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費

不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶 苗縣福爾摩茶入選全球最佳茶葉品牌

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

相關新聞

苗栗農改場採蜜數位教材 輕鬆開蜂箱、找蜂王

農業部今天表示，苗栗區農業改良場新開發全台首套「蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材」，不必走進養蜂場，也能輕鬆體驗開蜂箱、找蜂王...

康芮颱風後形成新竹泰崗溪堰塞湖 林業署建監測機制防災

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，引發各界對堰塞湖關注。林業及自然保育署新竹分署昨召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，目前泰崗...

持續強化柴油車汙染防制 苗縣認證保養廠再添新成員

為有效改善柴油車空污排放問題，苗栗縣政府環保局積極推動保檢合一授權認證保養廠核發自主管理標章，今年完成授權認證第4家保養...

桃園大龍門鱻漫遊周末登場 3500免費停車地點一次看

桃園市觀光旅遊局18、19日將在石門水庫舉辦「大龍門鱻漫遊」活動，預估將有大批人潮湧入，為此規畫3條免費接駁車，並在接駁...

影／苗栗三義罕見同時百歲夫妻 牽手78年 村長：完美詮釋白頭偕老

苗栗縣三義鄉廣盛村鍾新龍、鍾林玉英今年同時滿百歲，兩人牽手78年，身體還很健朗，5代同堂和樂，地方人人稱羨，村長林瑞櫻說...

桃園首發婚育宅58戶 近千件申請

行政院9月宣布推出「婚育宅」政策，桃園市桃園區甫完工的「慈文安居」社會住宅，保留20%婚育戶給新婚夫妻、育兒家庭，據統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。