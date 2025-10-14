苗栗農改場採蜜數位教材 輕鬆開蜂箱、找蜂王

農業部今天表示，苗栗區農業改良場新開發全台首套「蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材」，不必走進養蜂場，也能輕鬆體驗開蜂箱、找蜂王、採集蜂蜜的樂趣。

農業部發布新聞稿表示，苗栗農改場新開發一套「蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材」，不用實地走入養蜂場，也能透過混合實境（MR），輕鬆感受蜂群管理與採蜜樂趣，安全性與趣味性十足。

苗栗農改場說，傳統的養蜂教學需要走入蜂場，對於初學者或害怕蜜蜂的人而言，不僅心理負擔大，也存在被螫傷的潛在風險。

苗栗農改場指出，這套全台首度開發的沉浸式採蜜體驗教材，透過數位科技模擬蜂場管理及採蜜過程，體驗者只需伸出雙手，就能操作「擬真」的採蜜工具，學習如何打開蜂箱、取出巢脾、尋找蜂王、刮除蠟蓋、搖蜜及採蜜等，並可重複操作，不受天候、場地與蜂群狀態影響。

此外，苗栗農改場說，這套教材可作為養蜂課程、食農體驗及輔助教學的工具，幫助學員在無壓力環境中，掌握搖蜜基本操作，提升對養蜂及蜂蜜生產的理解及興趣；使用者可直接用雙手操作，透過頭戴式裝置，了解蜂蜜採收的操作流程，也有互動式指導及步驟提示，讓學習更有效率。