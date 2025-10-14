影／苗栗三義罕見同時百歲夫妻 牽手78年 村長：完美詮釋白頭偕老

苗栗縣三義鄉廣盛村鍾新龍、鍾林玉英今年同時滿百歲，兩人牽手78年，身體還很健朗，5代同堂和樂，地方人人稱羨，村長林瑞櫻說，完美詮釋白頭偕老。

縣長鍾東錦今天慰訪人瑞，他透露昨天看到名單就嚇一跳，首先是鍾新龍、鍾林玉英同時百歲，第二「鍾林玉英」與他媽媽的名字4個字都一模一樣，讓他備感親切。

今天慰訪鍾新龍、鍾林玉英人瑞，縣議員羅貴星、黃芳椿、黎尚安，及三義鄉長呂明忠、鄉民代表主席林盈富等人都到場，鍾東錦等人與人瑞夫妻話家常，相約年年來看兩人，氣氛熱鬧溫馨。

鍾新龍、鍾林玉英育有3男4女，兒子鍾貴發、女兒鍾昀庭說 ，父親是佃農家庭，母親是童養媳，二次世界大戰時，父親被拉去當日本軍伕，三義第一批人全軍覆沒，第二批3艘軍艦，有2艘被美軍擊沉，父親搭乘的軍艦倖存，但被美軍俘虜，上了美國軍艦，還分享過出公差擦甲板的經驗。

鍾貴發、鍾昀庭表示，二次世界大戰結束後，因沒有船回台，父親在澳洲多留了1年，回到台灣隔年，父母親就結婚了，父親90多歲還會騎腳踏車，母親直到去年才沒有種菜，相處就如一般夫妻，偶爾會有爭執，母親牌氣好，從來不會生氣。