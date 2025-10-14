目標每坪2字頭！桃園可負擔住宅 最快明年上路

桃市府研擬在機捷A20、A21、中壢體育園區、航空城安置宅等地試辦「可負擔住宅」，目標打造每坪2字頭的平價宅，減輕年輕家庭購屋負擔，昨在議會引起多名議員關注政策細節。都發局回應，會嚴謹訂定自治條例，最快明年上路，後續估3至4年內可提供3000戶。

桃園市近年吸引大量雙北居民移居，房價逐年上漲。市府都發局日前拋出全國首創「可負擔住宅」政策，以「去商品化」及「封閉式買賣」為核心，優先鎖定年輕夫妻育有小孩的家庭可優先購買，但購入後限制移轉且禁止轉售套利，必要時由市府收回，避免投機炒作。

議員于北辰、梁為超說，可負擔住宅立意好，但房價是否真可負擔？且應嚴格制定轉售年限與回收機制。議員謝美英樂見市府以航空城安置宅試辦，但要精挑細選，別讓可負擔宅「撿剩的」。

議員陳韋曄建議，可負擔住宅結合捷運場站規畫，並預留幼兒園、日照中心等設施，及整合托育補助、交通月票、房貸補貼等配套。議員凌濤也建議北桃園的中路特區及捷運綠線G12、G13、G14周遭都計區納入規畫範圍，市府更要積極與內政部溝通爭取支持。

都發局長江南志說，相關政策在府內達成共識，正積極研擬「桃園市可負擔住宅出售及管理自治條例」，可負擔宅只能回售給政府，但可繼承，價格會隨市場適度浮動，不會像自由市場漲幅那麼大，未來周邊將納入托育、日照中心等公設，並持續搜集意見讓制度更完備。