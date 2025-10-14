桃園首發婚育宅58戶 近千件申請

行政院9月宣布推出「婚育宅」政策，桃園市桃園區甫完工的「慈文安居」社會住宅，保留20%婚育戶給新婚夫妻、育兒家庭，據統計近千人申請，今將截止，遠超過58戶保留名額。立委牛煦庭認為顯見需求大，將主張提升比率並明文入法。

國家住都中心配合內政部「青年婚育租屋協助專案」，將最新招租的中央社宅其中20%戶數作為婚育保留戶，供新婚夫妻、育有學齡前0到6歲兒童的家庭優先申請，中籤者可住滿12年。

「慈文安居」為桃園首發婚育宅社宅，該處鄰近中正路、藝文特區等商圈，未來還有捷運綠線通過，生活機能好。慈文安居共288戶，有套房、二房及三房型，租金含管理費最低6220元起。

國家住都中心指出，慈文安居從9月15日起受理招租至今天截止，為期1個月，截至昨天中午，累計受理980件申請。預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住。

慈文安居將保留婚育戶20%共58戶，林姓上班族育有1子，他認為，婚育宅有其政策美意，但目前釋出婚育保留戶的社宅還太少，僅桃園區1處，就算地點符合需求，想住也不一定抽得到，還是希望政府能多增加相關社宅數量。

現為內政委員會委員的立委牛煦庭說，國會正在討論修正「住宅法」，預計納入婚育宅的配套，但目前中央修法態度太保守，慈文安居的案例可證明需求很大，婚育宅2成配額顯不足夠，恐難以成為政策亮點，將主張再提升比率，並明文入法。