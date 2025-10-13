明天截止！桃園首發「婚育宅」58戶近千人申請 立委籲增加比例

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市桃園區「慈文安居」基地位於桃園市桃園區慈文路284巷9號，地上14層、地下2層建物共288戶，提供套房、二房及三房型。圖為三房型實品屋。圖／國家住都中心提供
行政院9月宣布推出「婚育宅」政策，桃園市桃園區甫完工的「慈文安居」社會住宅，保留20%婚育戶給新婚夫妻、育兒家庭，據統計近千人申請，明天將截止，遠超過58戶婚育戶保留名額。立委牛煦庭認為顯見需求大，將主張提升比例並明文入法。

國家住都中心配合內政部新上路的「青年婚育租屋協助專案」政策，將最新招租的中央社宅，其中20%戶數作為婚育保留戶，供新婚夫妻、育有學齡前0到6歲兒童的家庭優先申請，中籤者可住滿12年。

桃園市「慈文安居」列為桃園首發「婚育宅」社宅標地，該處鄰近中正路、藝文特區等鬧區商圈，未來還有捷運綠線通過，生活機能不俗。依據國家住都中心規畫，慈文安居共288戶，有套房185戶、二房88戶及三房15戶，租金含管理費最低6220元起。

國家住都中心指出，慈文安居社區內規畫戶外休憩空間及綠帶走廊，並設有店鋪、幼兒園，以滿足住戶生活需求。從9月15日起受理招租至明天截止，為期1個月，統計截至今天中午，累計受理980件申請。預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住。

慈文安居將保留婚育戶20%共58戶，林姓上班族育有1子，他認為，婚育宅有其政策美意，但目前釋出婚育保留戶的社宅還太少，只在桃園區1處，就算地點符合需求，想住也不一定抽得到，還是希望政府能多增加相關社宅數量。

現為內政委員會委員的立委牛煦庭說，國會正在討論修正「住宅法」，預計納入婚育宅的配套，但目前中央修法態度太過保守，從慈文安居的案例，可證明需求很大，婚育宅的2成配額顯不足夠，恐怕難以成為政策亮點，將主張再提升比例，並明文入法。

國家住都中心指出，中央社宅採24小時線上申請制，相關招租資訊請至國家住都中心「安居好室入口網」https://www.socialhousing.tw查詢，或洽諮詢專線(02)8979-1799。

有意申請的民眾請備妥全戶戶籍資料、財稅證明及特殊身分證明文件，並留意文件時效性；已申請過中央社宅者，仍可再申請，直接勾選這次想承租的社宅，並透過自然人憑證或晶片金融卡一鍵帶入申請所需資料。

桃園市桃園區「慈文安居」基地位於桃園市桃園區慈文路284巷9號，地上14層、地下2層建物共288戶，提供套房、二房及三房型。圖／國家住都中心提供
社宅 桃園 中央社

