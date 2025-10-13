桃園市長張善政出席「林坤言先生及呂定蓉女士捐贈消防局救護車捐贈典禮」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（13）日下午前往消防局，出席「林坤言先生及呂定蓉女士捐贈消防局救護車捐贈典禮」。張善政表示，正言權業不鏽鋼有限公司董事長林坤言及董事長夫人呂定蓉繼108年後再度捐贈救護車予消防局，展現取之於社會、用之於社會的精神。捐贈的救護車將配置於勤務繁重的埔子分隊，期望進一步強化救護量能，守護市民健康與生命安全。

正言權業不鏽鋼有限公司董事長林坤言希望以實際行動支持第一線消防人員的辛勞付出，讓救護車發揮最大效用，守護更多市民的生命安全。圖：市府提供

林坤言指出，108年首次捐贈救護車，希望能回饋社會、守護鄉里。近年來深刻感念政府團隊為市民提供安定生活，遂與妻子士共議再次捐贈，希望以實際行動支持第一線消防人員的辛勞付出，讓救護車發揮最大效用，守護更多市民的生命安全。

消防局表示，林坤言及呂定蓉秉持回饋社會的精神，以實際行動響應公益，落實該公司「關懷鄰里、回饋社會、注入更多正面能量」的理念。感謝兩位善心人士關懷本市緊急救護量能，協助消防局挹注資源、提升救護效率，為打造更安全的城市共同努力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：公司董座力挺桃園消防局 捐救護車守護市民安全