快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

聽新聞
0:00 / 0:00

入選全球最佳20茶葉品牌、航空商務艙用茶 苗縣製茶師張家齊獲表揚

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
張家齊返鄉繼承茶產業，創立品牌 FormoCha（福爾摩茶），今年被評選為2025年全球最佳20茶葉品牌，並獲長榮航空指定為商務艙用茶，今獲苗栗縣長鍾東錦接見表揚。圖／苗栗縣政府提供
張家齊返鄉繼承茶產業，創立品牌 FormoCha（福爾摩茶），今年被評選為2025年全球最佳20茶葉品牌，並獲長榮航空指定為商務艙用茶，今獲苗栗縣長鍾東錦接見表揚。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣青年張家齊返鄉繼承茶產業，創立品牌 FormoCha（福爾摩茶），以創新工藝豐富風味，屢獲國際賽大獎，更在今年被全球風味百科地圖TasteAtlas評選為2025年全球最佳20茶葉品牌，為台灣唯一上榜的品牌，並獲長榮航空指定為商務艙用茶，讓苗栗茶葉在國際舞台綻放光芒。

苗栗縣長鍾東錦今接見表揚，肯定張家齊用創意詮釋傳統，讓台灣茶飄香國際；品嘗後，鍾縣長也大讚其獨特的風味，入口滑順，無酒精，和香檳一樣美好，並欣喜表示「看到青年返鄉繼承農業，成果令人感動與驕傲」；縣府也規畫設立酒廠生產茶酒、縣酒，期盼未來促進旅遊與農業發展。

40歲的頭份市製茶師張家齊，從小與茶為伍，尤其偏愛紅茶、東方美人等重發酵茶類，經向祖父、父親學習，承襲三代的製茶底蘊，以精湛的製茶技術，讓台灣紅茶與東方美人茶展現前所未有的風味層次，榮獲過英國Great Taste Awards三星大獎、日本世界綠茶評比會最高金賞獎，最近入選全球風味百科地圖TasteAtlas全球最佳20茶葉品牌，是台灣唯一上榜品牌；長榮航空也肯定他自創的品牌FormoCha福爾摩茶，作為商務艙指定用茶。

鍾東錦今天接見表揚張家齊時，也試飲張家齊新研發的「夢幻果香–香檳茶」，成為政商名流的最愛，讓鍾直呼「真好喝！」並肯定張家齊多年來的努力及研發，以創意詮釋傳統，讓苗栗茶香走向世界，期許未來有更多青年返鄉傳承農業，更希望他們的成果也能闖出一片天。

頭份青農張家齊創立福爾摩茶品牌，屢獲國際獎項的肯定，讓苗栗茶香走向世界。圖／苗栗縣政府提供
頭份青農張家齊創立福爾摩茶品牌，屢獲國際獎項的肯定，讓苗栗茶香走向世界。圖／苗栗縣政府提供

長榮航空 農業

延伸閱讀

不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶 苗縣福爾摩茶入選全球最佳茶葉品牌

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

相關新聞

入選全球最佳20茶葉品牌、航空商務艙用茶 苗縣製茶師張家齊獲表揚

苗栗縣青年張家齊返鄉繼承茶產業，創立品牌 FormoCha（福爾摩茶），以創新工藝豐富風味，屢獲國際賽大獎，更在今年被全...

竹市115年總預算案編製完成 歲入歲出雙創新高

新竹市府115年度總預算暨附屬單位預算案已於今天送至市議會審議；主計處指出，本次總預算案歲入編列467.27億元、歲出4...

4米窄巷奪命危機！桃園消防分隊實兵演練 無人機鎖定救援黃金時間

桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情...

不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶 苗縣福爾摩茶入選全球最佳茶葉品牌

苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶，多層次烘焙散發特殊風味，最近入選全球風味百...

內灣合興「愛情車站」熄燈 新竹縣府：維持景點形象

新竹縣橫山鄉台灣鐵路內灣支線的合興車站有「愛情車站」的美名，卻因為建築物未有使用執照，台鐵喊卡終止租約。新竹縣政府交旅處...

空品監測布點不足、工廠未列管 竹縣環保局：調整監測點

為維護空氣品質，新竹縣環保局辦理空氣汙染防制相關計畫，但遭審計室發現，感測器及攝錄影監視系統設置點位尚有不足，且部分固定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。