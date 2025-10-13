入選全球最佳20茶葉品牌、航空商務艙用茶 苗縣製茶師張家齊獲表揚

苗栗縣青年張家齊返鄉繼承茶產業，創立品牌 FormoCha（福爾摩茶），以創新工藝豐富風味，屢獲國際賽大獎，更在今年被全球風味百科地圖TasteAtlas評選為2025年全球最佳20茶葉品牌，為台灣唯一上榜的品牌，並獲長榮航空指定為商務艙用茶，讓苗栗茶葉在國際舞台綻放光芒。

苗栗縣長鍾東錦今接見表揚，肯定張家齊用創意詮釋傳統，讓台灣茶飄香國際；品嘗後，鍾縣長也大讚其獨特的風味，入口滑順，無酒精，和香檳一樣美好，並欣喜表示「看到青年返鄉繼承農業，成果令人感動與驕傲」；縣府也規畫設立酒廠生產茶酒、縣酒，期盼未來促進旅遊與農業發展。

40歲的頭份市製茶師張家齊，從小與茶為伍，尤其偏愛紅茶、東方美人等重發酵茶類，經向祖父、父親學習，承襲三代的製茶底蘊，以精湛的製茶技術，讓台灣紅茶與東方美人茶展現前所未有的風味層次，榮獲過英國Great Taste Awards三星大獎、日本世界綠茶評比會最高金賞獎，最近入選全球風味百科地圖TasteAtlas全球最佳20茶葉品牌，是台灣唯一上榜品牌；長榮航空也肯定他自創的品牌FormoCha福爾摩茶，作為商務艙指定用茶。