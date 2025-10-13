竹市115年總預算案編製完成 歲入歲出雙創新高

新竹市府115年度總預算暨附屬單位預算案已於今天送至市議會審議；主計處指出，本次總預算案歲入編列467.27億元、歲出437.16億元，均為歷史新高，而歲入歲出賸餘30.11億元，歲出預算主要涵蓋「交通改善」、「教育文化」、「社會福利」及「經濟建設」四大領域。

主計處表示，交通改善方面，市府明年度預算將優化市區公車系統，補助業者升級電動低地板公車、擴增智慧站牌與候車亭、提高公車業者營運成本及司機薪資補貼等，以穩定市區公車營運並提升服務品質。

為拓展公共自行車服務量能，將持續增設YouBike站點及購置一般及電輔車，鼓勵低碳運輸。為紓解商圈交通壅塞，也將建置智慧交控系統，透過車流偵測及導引設備，縮短行車時間。

此外，市府也將持續闢建人行道、通學步道，以及推動六甲橋拓寬等重要交通建設，更已開始啟動重啟R1道路相關規畫，多管齊下全面改善竹市交通。

主計處表示，教育文化方面，為減輕家長育兒負擔並鼓勵生育，除原有的相關托育及育兒補助之外，更於明年預算編列0至6歲育兒津貼加碼1000元所需經費，補助公私立幼兒園設班及延長照顧服務及建構平價優質幼教環境，全方位落實高市長「0-6歲政府養」政見。

同時，也將全力推動市立圖書館新總館及新（整）建校舍工程，優化運動設施與校園網路環境，各項藝文展覽活動，打造優質教育與文化場域。

主計處指出，社會福利方面，為擴大照顧長者與弱勢族群，明將發放愛老津貼每人1萬元，並透過提高敬老卡及愛心卡點數及使用範圍，讓長者及身心障礙者都能享有更優質的福利服務。

另外，擴充長照與共餐據點及服務、增設公共托育、規畫興建赤土崎親子館等，實現從小到老的全方面社福。此外，市府也將自明起將擴大療育訓練補助對象由現行0至未滿6歲延長至未滿18歲，與家長一起守護兒少健康權益。

主計處說明，經濟建設方面，市府為積極應對關稅，除持續改善相關基礎建設，包括市區道路路平計畫、公有道路照明品質提升、新闢道路用地及巷道打通、汙水下水道建設、既成道路徵收及橋梁拓寬，並強化維安及救災量能，以提供產業各界更好經濟發展環境外，更同步推動「雙城振興策略」及「振興經濟消費金計畫」，透過刺激內需、活絡商圈，以及帶領參與國際食品展等海外活動拓展新市場，行銷在地產業品牌，帶動新竹市整體經濟與產業持續朝正向發展。

此外，市府也重視基層服務量能，首度編列里長公務電動機車及各里12萬元基層建設費，協助基層更即時服務市民。