熱鬧不吵鬧！平鎮警推動宣導靜音文化 百輛重機集結響應「寧靜車聚」

在秋意漸濃的十月假期，桃園市平鎮區迎來一場別開生面的「寧靜車聚」。圖：警方提供

在秋意漸濃的十月假期，桃園市平鎮區迎來一場別開生面的「寧靜車聚」。10月10日於「2025金三角嘉年華」活動中，桃園市環保局與平鎮警分局攜手推動「靜音文化」宣導，現場集結超過百輛重型機車響應，總價值超過三千萬元。不同於傳統改裝車聚的熱鬧喧囂，此次活動以「熱血不吵鬧、自律更帥氣」為核心理念，透過文化轉化與社群自律，打造一場兼具速度美學與環境友善的公共示範行動。

噪音車取締不僅是警方的任務，更是全民共同維護生活品質的重要責任。圖：警方提供

平鎮分局長徐坤隆表示，噪音車取締不僅是警方的任務，更是全民共同維護生活品質的重要責任。此次活動由警方與環保局攜手策劃，不僅結合科技稽查與現場宣導，更著重於「教育先行、文化轉化」的理念，透過友善互動與正向引導，讓車友理解噪音防制的必要性與社會責任，共同塑造健康的騎乘文化。

桃園市環保局科長吳小萬指出，「靜桃計畫」自113年推動以來，已運用AI聲紋辨識與聲音照相科技，打造全國首創的噪音治理模式。統計顯示，相較於計畫執行前，科技稽查效率提升2.73倍、噪音車取締數增加1.8倍、城市環境音量平均下降6分貝，民眾噪音陳情案件更減少35.9%，整體成效領先全國六都。

吳小萬強調，環保局並未僅止於科技執法，更將「靜音」理念延伸至社會文化層面，推動「安靜車聚」及「自律公約」制度，藉由溝通與共創取代對立，讓車主從「被管理」轉為「共治理」。此次平鎮「寧靜車聚」即是該計畫深化落地的重要示範場域，展現從環保局的噪音防制、警察局的交通安全、經發局的商圈活化到在地協會與車友社群熱情響應的跨局處合作成果，實踐出「政府與公民共治」的全新樣貌。

本文章來自《桃園電子報》。

