4米窄巷奪命危機！桃園消防分隊實兵演練 無人機鎖定救援黃金時間

桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境，跨分隊協同作業、長距離佈線及無人機環場檢視，強化消防人員在受限環境下的搶救效率與安全應變能力。

大有分隊長蘇翊萱說明，演練場地挑選巷道最寬處不足4公尺的桃園區五福三街，平日還有停放不少汽機車，嚴重考驗消防車輛的接近性與搶救部署；面對狹小巷弄的挑戰，消防人員必須採取長距離佈線的方式進入現場，並使用「移動式幫浦」進行中繼加壓供水，才能克服管線摩擦損失，維持水線穩定的高壓，確保火勢能被有效控制。

演練情境模擬一棟四層樓透天厝一樓，因雜物堆積不慎起火，造成屋內有人受困二樓陽台，消防人員抵達後發現火勢猛烈並有延燒風險，指揮官立即指示部署水線進行周界防護，同時利用美式梯迅速將受困人員救出，並由現場救護車輛後送處置。

值得一提的是，這次演練特別運用無人機進行360度環場空拍檢視，能有效解決狹小巷弄內視線被阻擋、難以判斷火勢延燒和確認是否有其他人員受困的盲點，讓救援現場擁有「第三隻眼」，大幅提升搶救效率與決策精準度。

此外，本次結合第一大隊、大有、三民、埔子等分隊救災能量一起演練，透過跨分隊協同作業，強化人命救助、水源部署及現場管制等應變能力，提升火災搶救效能，保障市民生命財產安全。