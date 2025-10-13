快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

4米窄巷奪命危機！桃園消防分隊實兵演練 無人機鎖定救援黃金時間

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境，跨分隊協同作業、長距離佈線及無人機環場檢視，強化消防人員在受限環境下的搶救效率與安全應變能力。

大有分隊長蘇翊萱說明，演練場地挑選巷道最寬處不足4公尺的桃園區五福三街，平日還有停放不少汽機車，嚴重考驗消防車輛的接近性與搶救部署；面對狹小巷弄的挑戰，消防人員必須採取長距離佈線的方式進入現場，並使用「移動式幫浦」進行中繼加壓供水，才能克服管線摩擦損失，維持水線穩定的高壓，確保火勢能被有效控制。

演練情境模擬一棟四層樓透天厝一樓，因雜物堆積不慎起火，造成屋內有人受困二樓陽台，消防人員抵達後發現火勢猛烈並有延燒風險，指揮官立即指示部署水線進行周界防護，同時利用美式梯迅速將受困人員救出，並由現場救護車輛後送處置。

值得一提的是，這次演練特別運用無人機進行360度環場空拍檢視，能有效解決狹小巷弄內視線被阻擋、難以判斷火勢延燒和確認是否有其他人員受困的盲點，讓救援現場擁有「第三隻眼」，大幅提升搶救效率與決策精準度。

此外，本次結合第一大隊、大有、三民、埔子等分隊救災能量一起演練，透過跨分隊協同作業，強化人命救助、水源部署及現場管制等應變能力，提升火災搶救效能，保障市民生命財產安全。

蘇翊瑄亦表示，民眾應保持住家周圍及巷弄暢通，避免堆積雜物阻礙救災及逃生通道，並建議家中皆應安裝住宅用火災警報器，讓火災發生時能及早偵知、即時應變，共同打造更安全的居住環境。

桃園市消防局第一救災救護大隊的「114年度狹小巷弄搶救演練」，利用美式梯迅速將受困人員救出，並由現場救護車輛後送處置。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊的「114年度狹小巷弄搶救演練」，利用美式梯迅速將受困人員救出，並由現場救護車輛後送處置。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境，特別運用無人機進行360度環場空拍檢視，能有效解決狹小巷弄內視線被阻擋、難以判斷火勢延燒和確認是否有其他人員受困的盲點。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境，特別運用無人機進行360度環場空拍檢視，能有效解決狹小巷弄內視線被阻擋、難以判斷火勢延燒和確認是否有其他人員受困的盲點。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境，特別運用無人機進行360度環場空拍檢視，能有效解決狹小巷弄內視線被阻擋、難以判斷火勢延燒和確認是否有其他人員受困的盲點。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情境，特別運用無人機進行360度環場空拍檢視，能有效解決狹小巷弄內視線被阻擋、難以判斷火勢延燒和確認是否有其他人員受困的盲點。圖／桃園市消防局提供

火災 桃園 消防人員

延伸閱讀

無人機題材最熱！賴清德喊「台灣之盾」 亞航、鼎天漲停領攻軍工族群

模擬巷弄火警！桃園消防逼真演練 跨分隊協作強化救災能力

中國祭出新一輪稀土出口管制 龔明鑫：無人機恐受衝擊

澎湖馬公老字號羊肉店鍋爐突起火 消防搶救助樓上4房客逃命

相關新聞

4米窄巷奪命危機！桃園消防分隊實兵演練 無人機鎖定救援黃金時間

桃園市消防局第一救災救護大隊今於桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，針對狹窄街巷的火災特性，實地模擬救災情...

不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶 苗縣福爾摩茶入選全球最佳茶葉品牌

苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶，多層次烘焙散發特殊風味，最近入選全球風味百...

內灣合興「愛情車站」熄燈 新竹縣府：維持景點形象

新竹縣橫山鄉台灣鐵路內灣支線的合興車站有「愛情車站」的美名，卻因為建築物未有使用執照，台鐵喊卡終止租約。新竹縣政府交旅處...

空品監測布點不足、工廠未列管 竹縣環保局：調整監測點

為維護空氣品質，新竹縣環保局辦理空氣汙染防制相關計畫，但遭審計室發現，感測器及攝錄影監視系統設置點位尚有不足，且部分固定...

斥資近200萬 「王爺船之鄉」後龍外埔合興宮王船醮熱鬧落幕

苗栗縣後龍鎮的外埔庄是全台唯一曾有三艘來自福建的王爺船靠岸的庄頭，被譽為「王爺船之鄉」，庄內百年歷史的合興宮，昨(12日...

新竹史上最大宗教活動 超越竹北文化祭3天吸10萬人參與

新竹縣竹北市公所國慶連假期間舉辦「超越竹北文化祭」，由竹北天后宮媽祖、白沙屯拱天宮媽祖、車城福安宮土地公祖所組成的「一王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。