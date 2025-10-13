不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶 苗縣福爾摩茶入選全球最佳茶葉品牌

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，最近入選全球風味百科地圖TasteAtlas全球最佳20茶葉品牌，縣長鍾東錦今天表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶，多層次烘焙散發特殊風味，最近入選全球風味百科地圖TasteAtlas全球最佳20茶葉品牌，也是台灣唯一一家入選飄香世界。

40歲張家齊一度有機師夢，因視力問題，2013年因父親張木榮受傷，轉念繼承家業，研究烘焙曲線，SOP開發出獨特風味，2021年起接連奪下英國星級美食大賞Great Taste Awards3星大獎，日本世界綠茶評比會的最高金賞獎，自創品牌Formocha，登上長榮航客公司飛機商務艙指定用茶，最近更獲得TasteAtlas評選為今年全球最佳20茶葉品牌。

張家齊說，國外訂單近來不斷湧入，一開始以為是詐騙集團，後來經官網確認，才知福爾摩茶上榜TasteAtlas全球最佳20茶葉品牌，TasteAtlas有超過百萬人追蹤，評選秘密客訪問評審、消費者，脫穎而出有難度。

他分享不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶的秘訣，表示茶葉不是發酵，利用多層次氧化，再做氣泡的增壓，在壓力桶內一段時間，再填充到瓶子，冰鎮後的口感，跟香檳一樣美好，但並沒有酒精。

「真的是很高等的飲料」！縣長鍾東錦今天表揚張家齊，揚名國際是苗栗之光、家族之光，他品嘗後大讚捨不得大口喝，味道非常好、非常順，幫苗栗的茶葉開創新的道路，也爭一口氣。

苗栗縣茶三代張家齊自創Formocha福爾摩茶，最近入選全球風味百科地圖TasteAtlas全球最佳20茶葉品牌，縣長鍾東錦今天表揚。記者范榮達／攝影
