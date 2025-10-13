內灣合興「愛情車站」熄燈 新竹縣府：維持景點形象

新竹縣橫山鄉台灣鐵路內灣支線的合興車站有「愛情車站」的美名，卻因為建築物未有使用執照，台鐵喊卡終止租約。新竹縣政府交旅處表示，合興車站相關用地後續將由台鐵公司自行規畫營運。縣府尊重台鐵之管理權責，並將持續配合後續場域整理與活化方向，同時維持周邊公共設施、道路及景觀環境之整體品質，以確保景點形象與遊憩價值不受影響。

客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中、行政院青年諮詢委員蔡朝翔與竹東閒人工作室詹益承等人都向縣府文化局提報，建議將擁有75年歷史的內灣線合興車站及作業室登錄為歷史建築，期許未來能合法使用。

新竹縣府2019年與台鐵簽約租用合興車站區，委由九讚頭文化協會營運，並作為竹縣旅遊服務中心，卻爆出監察院糾正其車站建物沒有使用執照，台鐵得知後，針對該OT再利用案緊急喊停並終止租約。

新竹縣政府交旅處指出，合興車站委外營運案由縣府自2015年起向台鐵公司承租站區用地，並委請業者經營管理，以活化舊站空間，成功打造出「橫山合興愛情車站」的觀光品牌，成為廣受遊客喜愛的知名景點。

原縣府與台鐵公司之土地租約訂至去年底到期，為延續營運成果，縣府於去年6月即主動表達續約5年的意願，台鐵並於7月回覆同意。然而，台鐵公司於今年表示，因監察院針對其倉庫出租管理案提出糾正，要求未領得使用執照之建築物不得出租使用，因此台鐵決議於現有契約期滿後，對未具使用執照之房舍不再續租。

新竹縣政府評估後認為，該用地內房舍因年代久遠，補辦使用執照相當困難；且台鐵表示無照建物不得使用，因此場內商家勢必撤離，整體使用效益將大幅降低。縣府委外單位九讚頭文化協會亦因後續經營條件不具可行性，表達不再續約的意願。經雙方於今年7月會議討論後，決議契約將於今年底終止，並於年底前撤出場地。