模擬巷弄火警！桃園消防逼真演練 跨分隊協作強化救災能力

桃園市消防局第一大隊於今日上午在桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」。圖：消防局提供

為強化狹小巷弄火災現場之搶救效率及安全應變能力，桃園市消防局第一大隊於今(13)日上午在桃園區五福三街舉辦「114年度狹小巷弄搶救演練」，藉由實兵演練提升消防人員搶救能力。

此次演練情境模擬桃園區五福三街內某棟四層樓透天住宅一樓因雜物堆積不慎起火。圖：消防局提供

此次演練情境模擬桃園區五福三街內某棟四層樓透天住宅一樓因雜物堆積不慎起火，現場有民眾受困二樓陽台。消防人員到達後發現火勢太大有延燒風險，且二樓陽台有人員受困，便立即部署水線進行周界防護，並架設美式梯將人員搶救下來，由救護車協助進行救護處置後送醫。現場也運用空拍機進行現場360度環場檢視，確認難以進入的地方是否仍有火勢延燒或人員受困。

大有分隊長蘇翊瑄表示，此次演練因該道路最寬距離僅不到4米，且平時可能有停放汽機車之需求，故災害發生時消防車輛可能難以接近現場，必須長距離佈線進入並使用移動式幫浦中繼加壓供水搶救，以維持水線壓力的穩定。此外此次結合第一大隊、大有、三民、埔子等分隊救災能量一起演練，透過跨分隊協同作業，強化人命救助、水源部署及現場管制等應變能力，提升火災搶救效能，保障市民生命財產安全。

蘇翊瑄亦表示，民眾應保持住家周圍及巷弄暢通，避免堆積雜物阻礙救災及逃生通道，並建議家中皆應安裝住宅用火災警報器，讓火災發生時能及早偵知、即時應變，共同打造更安全的居住環境。

