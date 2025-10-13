空品監測布點不足、工廠未列管 竹縣環保局：調整監測點

為維護空氣品質，新竹縣環保局辦理空氣汙染防制相關計畫，但遭審計室發現，感測器及攝錄影監視系統設置點位尚有不足，且部分固定汙染源場所未列管於公私場所名單。環保局回應，將調整監測設施布置，未達列管條件之工廠待申請登記證後管制。

新竹縣政府環境保護局為維護轄內空氣品質，委外辦理2024年度新竹縣精進空品感測物聯網發展、固定汙染源稽查管制及空汙費催補繳工作、移動汙染源稽查管制、空氣品質淨化區維護管理等空氣汙染防制相關計畫。

審計室指出，部分工廠坐落於汙染熱區，但周邊尚未布設空氣品質感測器；另有民眾陳情頻繁的地區，監錄影監視系統布建仍不完整。審計室認為，環保局應釐清監測設施布置依據與妥適性，並適時運用多元資料來源調整點位，以提升監測及防制效能。

除監測設施外，審計室也發現部分固定汙染源場所未納入管制名單，部分業者雖屬縣府列管合法登記工廠，或為特定及未登記工廠，經營行業包括水泥製造、橡膠製品、電子零組件與化學肥料製造等應列管類別，但尚未納入環保局公私場所名單中。審計室建議，應盡速查明原因並補正，以確保列管清冊完整性及管理公平性。

新竹縣環保局回應，各縣市感測器物聯網布建計畫均為與環境部合作執行計畫，因已達全台之布建目標1萬台，環境部自今年起停止與地方環保局合作，新竹縣今年度仍持續編列經費720萬元進行維護管理轄內600台感測器，部分縣市停止合作後因經費考量甚至減少部分感測器，後續將積極爭取中央經費補助或合作，以持續新增布建感測器。

環保局強調，雖今年未規畫增加感測器，但為因應特定地區汙染事件或陳情案件，可調整監測點位，以符監測需求。