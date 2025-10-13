斥資近200萬 「王爺船之鄉」後龍外埔合興宮王船醮熱鬧落幕

苗栗縣後龍鎮的外埔庄是全台唯一曾有三艘來自福建的王爺船靠岸的庄頭，被譽為「王爺船之鄉」，庄內百年歷史的合興宮，昨(12日)午舉行六年一度的王船醮祭典，斥資近200萬元由南部工匠歷時半年打造，船身寬8尺6、長28尺半的紙製王船，在石歡石滬旁焚化，熱鬧落幕。

外埔庄涵蓋後龍鎮外埔與海埔兩里，清朝同治年間至日據時期，先後有3艘王爺船靠岸，均為無人帆船，船中載有王爺神像與各式生活器具。根據文史工作者調查，首艘王船在清同治8年（1869年）登陸，來自福建晉江文興廟，第二艘金慶順號則在光緒29年（1903年）靠岸，並被當時日本人詳細記錄，第三艘則於1908年來到台灣。

合興宮道長陳長春指出，每一間廟舉辦燒王船的性質不一樣，有的是三年一科、五年一科，而合興宮是六年一科，是奉王爺指示的，主要目的就是送走瘟疫，也象徵將鎮守一方的王爺送回天曹向玉皇上帝復職，使地方安寧。