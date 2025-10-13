新竹史上最大宗教活動 超越竹北文化祭3天吸10萬人參與

新竹縣竹北市公所國慶連假期間舉辦「超越竹北文化祭」，由竹北天后宮媽祖、白沙屯拱天宮媽祖、車城福安宮土地公祖所組成的「一王二后」夢幻聯動，3天吸引逾10萬人共襄盛舉，成為新竹縣史上最大宗教文化活動。

竹北市公所指出，這次白沙屯媽祖贊境路程約30公里，因未設固定停轎點，媽祖玩興大開，行程延伸至40公里。沿途鑽轎人龍、香案林立，民眾自發設立點心站與補給站，展現竹北市民的熱情與信仰力量，臉書和Threads滿滿「粉紅超跑」與「車城福安宮」鑽轎底貼文。

最後一日遶境，市長鄭朝方參與白沙屯媽祖登轎儀式，隨即展開東區贊境。媽祖神轎首先進入竹北市場，接著停轎於仁義市場，卻在文信路一帶大轉彎直衝「竹北吊車大王」胡漢龑的羅浮宮豪宅內停駕，讓胡漢龑與親友又驚又喜；由於花蓮此次重創，胡漢龑出錢又出力，畫面曝光後不少信眾直呼「媽祖看在眼裡」。

午後，竹北市立幼兒園以唱跳迎接媽祖，粉紅超跑神轎直接「開」進節氣公園，與粉紅星河之夢遊樂場交相輝映，成為親子同樂的亮點。而喜愛小朋友的媽祖還臨時轉進新瓦屋文化園區，急奔觀看「兒童歌仔戲」彩排，令現場演員驚喜萬分，展現媽祖慈悲與童趣的一面。

媽祖亦特別前往竹北市公所清潔隊，鄭朝方與隊員們感動落淚。鄭朝方表示，雖然清潔隊屬基層工作，但正如媽祖精神，工作無貴賤，人無貧富之別。他的話語感動眾人，連拱天宮秘書林幸福也不禁落淚。

晚間，紅壇上演明華園大戲「何仙姑上蓬萊」，豪華舞台請眾神看戲，為文化祭畫下最華麗的句點。孫翠鳯表示，每次受邀演出都感受到鄭朝方對宗教文化的重視與用心。