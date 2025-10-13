快訊

內灣合興「愛情車站」房舍無使用執照遭糾正 台鐵終止租約

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣橫山鄉台灣鐵路內灣支線的合興車站爆出監察院糾正其車站建物未具使用執照，台鐵得知後，針對該OT再利用案緊急喊停並終止租約。圖／報系資料照
新竹縣橫山鄉台灣鐵路內灣支線的合興車站爆出監察院糾正其車站建物未具使用執照，台鐵得知後，針對該OT再利用案緊急喊停並終止租約。圖／報系資料照

新竹縣橫山鄉台灣鐵路內灣支線的合興車站有「愛情車站」的美名，是許多遊客必訪的浪漫景點，新竹縣府2019年與台鐵簽約租用合興車站區，委由九讚頭文化協會營運，並作為竹縣旅遊服務中心，卻爆出監察院糾正其車站建物沒有使用執照，台鐵得知後，針對該OT再利用案緊急喊停並終止租約。

對此，縣府交旅處指出，為提升內灣風景區及內灣線沿線觀光，縣府約在2019年向台鐵公司簽約，租用內灣線合興車站，再委由新竹縣九讚頭文化協會經營管理，並投入上千萬元整理環境，於2022年作為竹縣旅遊服務中心，但是，因該站區有4間房舍無使照遭監察院糾正，台鐵公司不得再使用。

交旅處說，去年底縣府原訂向台鐵公司續約5年，在評估請照不易及整體效益後，決定撤出合興車站，向台鐵協調改為租約1年，與九讚頭協會的委託經營合約到今年底為止。合興站區範圍將交還台鐵公司自行活化，周邊建設縣府仍會持續維管。

另外，客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中、行政院青年諮詢委員蔡朝翔與竹東閒人工作室詹益承等人都向縣府文化局提報，建議將擁有75年歷史的內灣線合興車站及作業室登錄為歷史建築，期許未來能合法使用。

九讚頭文化協會表示，協會多年來投入心血，以重塑愛情意象經營站區，建立品牌特色，無奈突遭台鐵收回。

縣府指出，合興車站自1950年起因台泥對石灰石需求而設立，是內灣支線中唯一的折返式車站，擁有豐富的鐵道文化背景和重要的歷史價值，雖後來逐漸沒落，所幸被在地人士曾春兆簽約認養，保留年少時追火車的愛情故事記憶，這也是合興車站稱為「愛情火車站」的由來。

企業家曾春兆1958年就讀竹東高中，每天在合興站搭車，在車站認識鄰校女孩，某次考前睡過頭狂奔2.1公里追火車，最終氣喘吁吁地在九讚頭站跳上火車，車上乘客為這個為愛追車的年輕人發出歡呼聲，後來也與女孩修成正果。

台鐵 內灣 火車站 愛情 歷史建築

