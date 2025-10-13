聽新聞
0:00 / 0:00

桃園KIRI園區漏水修復 成立平台助營運

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市大園區KIRI原住民族文創園區，斥資10億元打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清。圖／桃園市新工處提供
桃園市大園區KIRI原住民族文創園區，斥資10億元打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清。圖／桃園市新工處提供

斥資10億元打造的桃園市大園區KIRI原住民族文創園區去年8月啟用，但漏水點多達66處，且平日人流冷清，進駐商家苦不堪言。市府新工處回應，漏水主因為外牆磚砌縫隙與半露天窗台設計，雨水易滲入室內，已請原廠商修復完成；原民局也成立督導平台，協助業者營運。

KIRI國際原住民族文創園區位於機場捷運A17站對面，號稱全台規模最大的原民文創園區，不過，原民議員楊進福反映，每逢豪大雨、颱風來襲，KIRI園區就會漏水，即使周邊有陽光劇場、橫山書法藝術中心、華泰名品城等景點，但規畫不良，人潮無法串接，商家經營慘澹。

市府新建工程處指出，KIRI園區漏水主因是外牆磚砌設計，磚與磚之間有狹小縫隙無法抹平填實，導致雨水從磚縫滲入室內，另半露天窗台也易因風向導致雨水潑灑至室內；今年6月起定期現勘追蹤漏水改善進度，並由原廠商於保固內處理磚牆填補、增設擋雨隔屏等，9月初完成後未再漏水。

原民局長Panay Mulu說，園區內66處漏水點皆已修復並解除列管，由於KIRI園區採OT方式營運，由桃原文創公司負責全區經營與行銷，目前進駐45個單位，其中32家為原民業者，市府成立營運督導平台，邀集文化局、觀旅局、經發局及產業專家，共同規畫營運方向。

原民局也說明，正持續向原民會爭取經費，辦理行銷推廣系列活動、影音行銷培力計畫，除了串聯機捷A17原住民族主題站及A19樂天棒球主題站等舉辦活動，也盼透過培訓強化商家行銷能力。

延伸閱讀

台南古蹟區國慶連假湧人潮 收入創歷年同期新高

桃園史上最強觀光代言！K-POP巨星葉舒華擔任桃園觀光大使 回家演繹「桃園感性」引發國際共鳴

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

北投影視音園區有廠商願投標？ 文化局：需經過「這項」才算得標

相關新聞

桃園KIRI園區漏水修復 成立平台助營運

斥資10億元打造的桃園市大園區KIRI原住民族文創園區去年8月啟用，但漏水點多達66處，且平日人流冷清，進駐商家苦不堪言...

連續10年獲獎「桃園好米」品牌行銷登場 桃市府計畫送日本競逐

2025「桃園好米品牌行銷活動」今於石門水庫佳安大草坪登場，結合台灣稻米達人選拔頒獎與2025龍潭三坑水鄉茭遊趣，吸引民...

斥資10億 全台最大原民文創園區頻漏水 桃市府：皆修復

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清宛如「孤島」...

桃捷綠線加速推進！第6台潛盾機「換刀再戰」拚明年隧道全貫通

桃園捷運綠線預計明年北段優先通車、2030年主線全面通車。市府捷工局今表示，位於八德介壽路的工地近期將迎來今年第6台潛盾...

苗栗15日現場徵才 17家廠商近700工作機會 逾8成起薪33K

雙十連假後，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署15日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦現場徵才活動，17家廠商釋出近7...

新竹縣竹北市即將超越彰市 躍最多人口縣轄市

新竹縣竹北市預計本月超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市，昨天特邀白沙屯媽祖到地方繞境祈福，今晚還有明華園總團大戲「何仙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。