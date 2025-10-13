桃園KIRI園區漏水修復 成立平台助營運

斥資10億元打造的桃園市大園區KIRI原住民族文創園區去年8月啟用，但漏水點多達66處，且平日人流冷清，進駐商家苦不堪言。市府新工處回應，漏水主因為外牆磚砌縫隙與半露天窗台設計，雨水易滲入室內，已請原廠商修復完成；原民局也成立督導平台，協助業者營運。

KIRI國際原住民族文創園區位於機場捷運A17站對面，號稱全台規模最大的原民文創園區，不過，原民議員楊進福反映，每逢豪大雨、颱風來襲，KIRI園區就會漏水，即使周邊有陽光劇場、橫山書法藝術中心、華泰名品城等景點，但規畫不良，人潮無法串接，商家經營慘澹。

市府新建工程處指出，KIRI園區漏水主因是外牆磚砌設計，磚與磚之間有狹小縫隙無法抹平填實，導致雨水從磚縫滲入室內，另半露天窗台也易因風向導致雨水潑灑至室內；今年6月起定期現勘追蹤漏水改善進度，並由原廠商於保固內處理磚牆填補、增設擋雨隔屏等，9月初完成後未再漏水。

原民局長Panay Mulu說，園區內66處漏水點皆已修復並解除列管，由於KIRI園區採OT方式營運，由桃原文創公司負責全區經營與行銷，目前進駐45個單位，其中32家為原民業者，市府成立營運督導平台，邀集文化局、觀旅局、經發局及產業專家，共同規畫營運方向。

原民局也說明，正持續向原民會爭取經費，辦理行銷推廣系列活動、影音行銷培力計畫，除了串聯機捷A17原住民族主題站及A19樂天棒球主題站等舉辦活動，也盼透過培訓強化商家行銷能力。