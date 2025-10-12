聽新聞
連續10年獲獎「桃園好米」品牌行銷登場 桃市府計畫送日本競逐
2025「桃園好米品牌行銷活動」今於石門水庫佳安大草坪登場，結合台灣稻米達人選拔頒獎與2025龍潭三坑水鄉茭遊趣，吸引民眾體驗桃園稻米及茶文化。副市長蘇俊賓表示，市府計畫將「桃園好米」送往日本，與國際優質好米同場競逐，擦亮「桃園好米」品牌。
活動透過試吃米食品、主題闖關活動、農會好米展售市集、茶文化推廣、農遊體驗及千人擂茶盛會等互動形式，引導民眾親近在地稻米文化，另推出各具特色的米食點心，設稻米知識探索區讓親子同樂，民眾透過遊戲了解稻米生產流程。
蘇俊賓指出，桃園稻米達人成績在國內外表現日益亮眼，市府也計畫將「桃園好米」送往日本，期盼進一步提升桃園稻米的國際能見度；而今活動透過稻米與茭白筍的聯合行銷，擴大宣傳效益，象徵兩者緊密關聯。
近期在2025食育力城市大調查中，桃園市在「農業」與「環境」兩項評比中獲六都第一，「食育力推廣成效」名列全國第一，獲評為「五星城市」；蘇俊賓說，「桃園好米」自2010年起屢屢獲獎，連續10年以上奪得全國獎項，證明桃園好米品質卓越，農民用心栽培，市府將持續擦亮「桃園好米」品牌。
農業局表示，今年活動融入「2025龍潭三坑水鄉茭遊趣」，帶來豐富的農遊體驗與茶文化推廣，包括茶席品茗、市集促銷、茶席體驗券及千人擂茶盛會，讓民眾在茶香中感受客庄人文風情；同時也安排農產直送、文化生態導覽及親子互動教具遊戲，讓參與者在逛市集、擂茶體驗與DIY活動同時，更能深度體驗三坑水鄉的文化底蘊。
