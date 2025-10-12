竹市將添關東公托新據點 設計規劃擬115年啟用
新竹市府指出，關東市場綜合大樓2樓明年將新增1處公共托嬰中心，可收托50名0至2歲嬰幼兒，目前已完成細部規劃與設計，完工後可紓緩當地托育名額不足等問題。
竹市府今天發布新聞稿表示，為推動友善育兒政策，市府尋覓合適地點增設公共托嬰中心，盤點市有資源並實地會勘，最終在東區關東市場綜合大樓2樓找到合適場址，隨即展開規劃作業。
新竹市政府社會處表示，該公托中心將成為竹市第4處公共托嬰中心，室內空間達235坪，規劃可收托50名0至2歲嬰幼兒，並提供定點臨托服務，目前已完成細部規劃與設計。
社會處指出，該公托中心獲客家委員會補助新台幣3268多萬元，完工後可進提升東區托育服務量能，紓解當地托育名額不足及家長尋覓托育地點不易等問題。
社會處表示，竹市已有北區、東區、香山區各1間公共托嬰中心，目前除了東區關東公共托嬰中心外，北區湳雅街「兒少家庭福利館」已進入細部設計階段，香山區「內湖公共托嬰中心」也同步啟動規劃中，預計明年至118年陸續完工啟用，持續朝全市10處公托中心目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言