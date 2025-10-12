快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

竹市將添關東公托新據點 設計規劃擬115年啟用

中央社／ 新竹市12日電

新竹市府指出，關東市場綜合大樓2樓明年將新增1處公共托嬰中心，可收托50名0至2歲嬰幼兒，目前已完成細部規劃與設計，完工後可紓緩當地托育名額不足等問題。

竹市府今天發布新聞稿表示，為推動友善育兒政策，市府尋覓合適地點增設公共托嬰中心，盤點市有資源並實地會勘，最終在東區關東市場綜合大樓2樓找到合適場址，隨即展開規劃作業。

新竹市政府社會處表示，該公托中心將成為竹市第4處公共托嬰中心，室內空間達235坪，規劃可收托50名0至2歲嬰幼兒，並提供定點臨托服務，目前已完成細部規劃與設計。

社會處指出，該公托中心獲客家委員會補助新台幣3268多萬元，完工後可進提升東區托育服務量能，紓解當地托育名額不足及家長尋覓托育地點不易等問題。

社會處表示，竹市已有北區、東區、香山區各1間公共托嬰中心，目前除了東區關東公共托嬰中心外，北區湳雅街「兒少家庭福利館」已進入細部設計階段，香山區「內湖公共托嬰中心」也同步啟動規劃中，預計明年至118年陸續完工啟用，持續朝全市10處公托中心目標邁進。

托嬰 托育 東區

延伸閱讀

竹市焚化廠再升級工程 期間禁業者夾事業廢棄物

為蓋社宅與派出所 竹市將軍村2處停車場停用...居民喊不便

長者據點與公托並存意見分歧 沙鹿區公所：明晚開說明會

擴大照顧長者！新竹市府規畫明年發放愛老津貼每人1萬元

相關新聞

連續10年獲獎「桃園好米」品牌行銷登場 桃市府計畫送日本競逐

2025「桃園好米品牌行銷活動」今於石門水庫佳安大草坪登場，結合台灣稻米達人選拔頒獎與2025龍潭三坑水鄉茭遊趣，吸引民...

斥資10億 全台最大原民文創園區頻漏水 桃市府：皆修復

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清宛如「孤島」...

桃捷綠線加速推進！第6台潛盾機「換刀再戰」拚明年隧道全貫通

桃園捷運綠線預計明年北段優先通車、2030年主線全面通車。市府捷工局今表示，位於八德介壽路的工地近期將迎來今年第6台潛盾...

苗栗15日現場徵才 17家廠商近700工作機會 逾8成起薪33K

雙十連假後，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署15日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦現場徵才活動，17家廠商釋出近7...

新竹縣竹北市即將超越彰市 躍最多人口縣轄市

新竹縣竹北市預計本月超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市，昨天特邀白沙屯媽祖到地方繞境祈福，今晚還有明華園總團大戲「何仙...

影／時隔6年 「王船之鄉」苗栗合興宮第5度辦理王船祭典 明午燒王船

苗栗縣後龍鎮「外埔庄」合興宮相隔6年，將在明天中午進行燒王船慶典，這也是合興宮第5度辦理王船祭；外埔庄百餘年來共有3艘大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。