竹市將添關東公托新據點 設計規劃擬115年啟用

新竹市府指出，關東市場綜合大樓2樓明年將新增1處公共托嬰中心，可收托50名0至2歲嬰幼兒，目前已完成細部規劃與設計，完工後可紓緩當地托育名額不足等問題。

竹市府今天發布新聞稿表示，為推動友善育兒政策，市府尋覓合適地點增設公共托嬰中心，盤點市有資源並實地會勘，最終在東區關東市場綜合大樓2樓找到合適場址，隨即展開規劃作業。

新竹市政府社會處表示，該公托中心將成為竹市第4處公共托嬰中心，室內空間達235坪，規劃可收托50名0至2歲嬰幼兒，並提供定點臨托服務，目前已完成細部規劃與設計。

社會處指出，該公托中心獲客家委員會補助新台幣3268多萬元，完工後可進提升東區托育服務量能，紓解當地托育名額不足及家長尋覓托育地點不易等問題。

社會處表示，竹市已有北區、東區、香山區各1間公共托嬰中心，目前除了東區關東公共托嬰中心外，北區湳雅街「兒少家庭福利館」已進入細部設計階段，香山區「內湖公共托嬰中心」也同步啟動規劃中，預計明年至118年陸續完工啟用，持續朝全市10處公托中心目標邁進。