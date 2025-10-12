桃捷綠線工程推進 八德區又1潛盾機發進

快訊

中央社／ 桃園12日電

桃園市政府捷運工程局今天表示，捷運綠線位於八德區介壽路工地迎來今年第6台潛盾機的發進，將自G05小大湳站出發、朝G04大湳站上行線掘進，預計明年10月完成隧道貫通。

桃園市政府捷運工程局局長劉慶豐表示，這次發進的潛盾機之前已成功完成八德區第1條潛盾隧道貫通任務，如今「換刀再戰」，換裝了符合這段隧道全數卵礫石地質條件的全新設計製造切刃盤，採用破碎式魚板型刃齒及增加滾輪刀，可望將大幅提升掘進效率與安全性。

捷運工程局表示，捷運綠線是桃園市首條自行規劃與建設的捷運路線，其中GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道。

捷運工程局表示，10條隧道目前已貫通了2條，而今年已依續發進6台潛盾機，至今年底捷運綠線八德地區7台潛盾機全數發進鑽掘，預計民國116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車奠定基礎。

