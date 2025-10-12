快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

斥資10億 全台最大原民文創園區頻漏水 桃市府：皆修復

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
KIRI園區以OT方式營運，由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，目前已進駐45個單位，原民局將針對園區內店家辦理行銷、數位等培訓課程，強化行銷管道及業者銷售能力。圖／桃原文創股份有限公司提供
KIRI園區以OT方式營運，由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，目前已進駐45個單位，原民局將針對園區內店家辦理行銷、數位等培訓課程，強化行銷管道及業者銷售能力。圖／桃原文創股份有限公司提供

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清宛如「孤島」。原民局長Panay Mulu表示，園區內66處漏水點皆已修復並解除列管，針對行銷推廣部分已成立營運督導平台，將跨局處規劃營運方向。

KIRI國際原住民族文創園區，位於機場捷運A17站對面，號稱為全台規模最大的原民文創園區，周邊環繞桃園陽光劇場、橫山書法公園、華泰名品城等旅遊勝地，是桃園市推展原民文化的重要基地，經費由市府編列及原住民委員會補助，去年8月1日風光開幕後，卻頻傳園區內多處漏水，遊客也不多，營運不佳。

議員楊進福指出，KIRI正式營運以來，每逢豪大雨、颱風來襲，園區就會漏水，令商家苦不堪言，即使周邊有陽光劇場、橫山書法藝術中心、華泰名品城等景點，但規劃不良，人潮無法串接，遊客也反映園區動線規畫不清，若無活動人潮少之又少，廠商只能慘澹經營。

新建工程處表示，針對KIRI園區漏水狀況，自今年6月起每周定期邀集各單位現勘追蹤漏水改善進度，每月召開追蹤會議，相關缺失已於9月3日改善完成，包含外牆磚拆除窗框嵌縫重新確認抓漏、因環境位置潑雨處增做玻璃隔屏擋雨、機房空調排風口處潑雨處增做鵝頸等，目前觀察皆未再發生滲漏情形。

至於如何精進觀光，原民局則說明，KIRI園區以OT方式營運，由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，目前已進駐45個單位，其中32家為原民業者，市府成立營運督導平台，邀集文化局、觀旅局、經發局及產業專家，共同規劃營運方向。

為提高園區知名度，桃市府原民局持續向原民會爭取經費辦理行銷推廣系列活動、影音行銷培力計畫，並串聯A17原住民族主題站及A19樂天棒球主題站等，過去也多次與樂天桃猿棒球合辦聯結行銷活動，增加園區曝光度，未來會針對園區內店家辦理行銷、數位等培訓課程，強化行銷管道及業者銷售能力。

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區，斥資10億元打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清宛如「孤島」。圖／桃園市新工處提供
桃園市大園區KIRI原住民族文創園區，斥資10億元打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清宛如「孤島」。圖／桃園市新工處提供
KIRI園區以OT方式營運，由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，目前已進駐45個單位，原民局將針對園區內店家辦理行銷、數位等培訓課程，強化行銷管道及業者銷售能力。圖／桃原文創股份有限公司提供
KIRI園區以OT方式營運，由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，目前已進駐45個單位，原民局將針對園區內店家辦理行銷、數位等培訓課程，強化行銷管道及業者銷售能力。圖／桃原文創股份有限公司提供

原住民族 漏水 文創

延伸閱讀

雲林原住民族聯合豐年祭 各社團表演展現熱情奔放

屏東靈媒文化特展專書 收錄44名原民靈媒生命故事

慈湖光雕水舞今登場 桃市府籲搭大眾運輸前往

花蓮堰塞湖致災 宜縣補助萬元助原民返鄉重建

相關新聞

桃捷綠線加速推進！第6台潛盾機「換刀再戰」拚明年隧道全貫通

桃園捷運綠線預計明年北段優先通車、2030年主線全面通車。市府捷工局今表示，位於八德介壽路的工地近期將迎來今年第6台潛盾...

斥資10億 全台最大原民文創園區頻漏水 桃市府：皆修復

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清宛如「孤島」...

苗栗15日現場徵才 17家廠商近700工作機會 逾8成起薪33K

雙十連假後，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署15日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦現場徵才活動，17家廠商釋出近7...

新竹縣竹北市即將超越彰市 躍最多人口縣轄市

新竹縣竹北市預計本月超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市，昨天特邀白沙屯媽祖到地方繞境祈福，今晚還有明華園總團大戲「何仙...

影／時隔6年 「王船之鄉」苗栗合興宮第5度辦理王船祭典 明午燒王船

苗栗縣後龍鎮「外埔庄」合興宮相隔6年，將在明天中午進行燒王船慶典，這也是合興宮第5度辦理王船祭；外埔庄百餘年來共有3艘大...

淪網紅「另類空間」探險…中壢鬧區財神大樓沒落 市府提都更解方

桃園市中壢火車站前財神大樓座落在鬧區商業精華用地，40多年前是地方繁榮建築指標，現在因建築老舊沒落，一樓以上幾乎空蕩蕩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。