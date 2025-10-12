斥資10億 全台最大原民文創園區頻漏水 桃市府：皆修復

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，區內平日人流更是冷清宛如「孤島」。原民局長Panay Mulu表示，園區內66處漏水點皆已修復並解除列管，針對行銷推廣部分已成立營運督導平台，將跨局處規劃營運方向。

KIRI國際原住民族文創園區，位於機場捷運A17站對面，號稱為全台規模最大的原民文創園區，周邊環繞桃園陽光劇場、橫山書法公園、華泰名品城等旅遊勝地，是桃園市推展原民文化的重要基地，經費由市府編列及原住民委員會補助，去年8月1日風光開幕後，卻頻傳園區內多處漏水，遊客也不多，營運不佳。

議員楊進福指出，KIRI正式營運以來，每逢豪大雨、颱風來襲，園區就會漏水，令商家苦不堪言，即使周邊有陽光劇場、橫山書法藝術中心、華泰名品城等景點，但規劃不良，人潮無法串接，遊客也反映園區動線規畫不清，若無活動人潮少之又少，廠商只能慘澹經營。

新建工程處表示，針對KIRI園區漏水狀況，自今年6月起每周定期邀集各單位現勘追蹤漏水改善進度，每月召開追蹤會議，相關缺失已於9月3日改善完成，包含外牆磚拆除窗框嵌縫重新確認抓漏、因環境位置潑雨處增做玻璃隔屏擋雨、機房空調排風口處潑雨處增做鵝頸等，目前觀察皆未再發生滲漏情形。

至於如何精進觀光，原民局則說明，KIRI園區以OT方式營運，由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，目前已進駐45個單位，其中32家為原民業者，市府成立營運督導平台，邀集文化局、觀旅局、經發局及產業專家，共同規劃營運方向。