快訊

要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

雲林國際偶戲節最後高潮 精彩盡出4國偶團輪番尬戲

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣。記者蔡維斌／攝影
融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣。記者蔡維斌／攝影

雲林國際偶戲節進入最後高潮，國內外偶團精彩盡出，今天4個國家接力演出，不同的戲法在不同的舞台精彩尬戲，觀眾手機拍照一直沒停過，昨晚馬戲團登場，特技搭配偶戲，台上台下玩成一片，上萬觀眾嗨翻天，今晚最後的閉幕金掌獎頒獎典禮，新科金曲歌后李竺芯將登台獻唱，將再掀另一波高潮。

國際偶戲節連日來好戲接連上場，音樂會請來重量級卡司，與布袋戲跨界合作演出，一曲震撼的「出埃及記」（Exodus），這首布袋戲耳熟能詳的配樂，以交響樂演奏帶領民眾回味史艷文出場的風采，贏得滿場喝采。隨後由流行樂手與布袋戲團聯手演出。其中Trash主唱「阿夜」熱情喊出自己是雲林人「未來一定會在雲林辦演唱會」。

縣府文觀處長陳璧君指出，昨晚的「超越偶戲台」更吸引上萬觀眾，全場大爆滿，藝響台灣文化劇團打頭陣的《悟空大鬧馬戲團》拉開精序幕，接著登場的Eye Catching Circus創造焦點，以當代馬戲作品《小丑八怪》，融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣，也為偶戲之夜增添幾許浪漫。

今天日本、韓國、美國、哥倫比亞等國際偶團，輪番演出，尤其日本Puppeteria偶劇團的「一人戲」，5分鐘的演出只限一人觀賞，小朋友透過小視窗，透視精彩劇碼，像走進萬筒般的繽紛世界，充滿視覺想像，獨具特色也深受小朋友喜愛；韓國春川市立偶劇團帶來大型偶劇及單人偶戲「麥可JACKET」更是趣味十足，笑聲滿場。

陳璧君說，今天晚上金掌獎頒獎典禮，除將揭曉日前結束的大、小、青年金掌獎獲獎者外，將由藝人許效舜、台灣小姐邱怡澍攜手主持，更有今年榮獲金曲獎台語歌后的李竺芯壓軸演唱，歡迎民眾把握假期最後一天到虎尾高鐵特定區享受最後的精彩。

除了動態偶戲演出，睽違5年的霹靂布袋戲再度回到虎尾的雲林布戲館展出=力機不可失。記者蔡維斌／攝影
除了動態偶戲演出，睽違5年的霹靂布袋戲再度回到虎尾的雲林布戲館展出=力機不可失。記者蔡維斌／攝影
不同國家的偶戲有不同的精彩，引人入勝，每場都觀眾爆滿。記者蔡維斌／攝影
不同國家的偶戲有不同的精彩，引人入勝，每場都觀眾爆滿。記者蔡維斌／攝影
日本的「一人戲」只演給一名觀眾獨享，新鮮有趣，成為小朋友最愛。記者蔡維斌／攝影
日本的「一人戲」只演給一名觀眾獨享，新鮮有趣，成為小朋友最愛。記者蔡維斌／攝影
韓國春川市立偶劇團帶來大型偶劇及單人偶戲「麥可JACKET」趣味十足，笑聲滿場。記者蔡維斌／攝影
韓國春川市立偶劇團帶來大型偶劇及單人偶戲「麥可JACKET」趣味十足，笑聲滿場。記者蔡維斌／攝影
融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣。記者蔡維斌／攝影
融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣。記者蔡維斌／攝影
日本的「一人戲」只演給一名觀眾獨享，新鮮有趣，成為小朋友最愛。記者蔡維斌／攝影
日本的「一人戲」只演給一名觀眾獨享，新鮮有趣，成為小朋友最愛。記者蔡維斌／攝影
除了動態偶戲演出，睽違5年的霹靂布袋戲再度回到虎尾的雲林布戲館展出=力機不可失。記者蔡維斌／攝影
除了動態偶戲演出，睽違5年的霹靂布袋戲再度回到虎尾的雲林布戲館展出=力機不可失。記者蔡維斌／攝影

布袋戲 雲林

延伸閱讀

雲林原住民族聯合豐年祭 各社團表演展現熱情奔放

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

影／虎尾建國眷村打造老派浪漫 「解憂所」為人生解惑

竹林共振喚醒多巴胺 草嶺石壁森林療癒季打造五感體驗

相關新聞

新竹縣竹北市即將超越彰市 躍最多人口縣轄市

新竹縣竹北市預計本月超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市，昨天特邀白沙屯媽祖到地方繞境祈福，今晚還有明華園總團大戲「何仙...

桃捷綠線加速推進！第6台潛盾機「換刀再戰」拚明年隧道全貫通

桃園捷運綠線預計明年北段優先通車、2030年主線全面通車。市府捷工局今表示，位於八德介壽路的工地近期將迎來今年第6台潛盾...

苗栗15日現場徵才 17家廠商近700工作機會 逾8成起薪33K

雙十連假後，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署15日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦現場徵才活動，17家廠商釋出近7...

影／時隔6年 「王船之鄉」苗栗合興宮第5度辦理王船祭典 明午燒王船

苗栗縣後龍鎮「外埔庄」合興宮相隔6年，將在明天中午進行燒王船慶典，這也是合興宮第5度辦理王船祭；外埔庄百餘年來共有3艘大...

淪網紅「另類空間」探險…中壢鬧區財神大樓沒落 市府提都更解方

桃園市中壢火車站前財神大樓座落在鬧區商業精華用地，40多年前是地方繁榮建築指標，現在因建築老舊沒落，一樓以上幾乎空蕩蕩，...

Hatala！參山管理處部落健行邁入第7年 今開心出發探索山林之美

Hata la 出發吧！參山國家風景區管理處在苗栗南庄辦理部落健行，今年邁入第7年，選在國慶連假期間舉行，近500名喜愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。