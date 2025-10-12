桃捷綠線加速推進！第6台潛盾機「換刀再戰」拚明年隧道全貫通

桃園捷運綠線預計明年北段優先通車、2030年主線全面通車。市府捷工局今表示，位於八德介壽路的工地近期將迎來今年第6台潛盾機發進，該潛盾機將自G05小大湳站出發，朝G04大湳站上行線掘進，推進約1170公尺，預計明年10月完成隧道貫通。

捷工局長劉慶豐表示，這次發進的潛盾機之前已成功完成八德地區第一條潛盾隧道貫通的艱鉅任務，如今再次肩負起推動捷運綠線的重要使命，特別換裝符合這段隧道全數卵礫石地質條件的全新設計製造切刃盤，採用破碎式魚板型刃齒及增加滾輪刀，盼「換刀再戰」可大幅提升掘進效率與安全性。

劉慶豐指出，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有10條隧道，目前已貫通2條隧道，今年已依序發進6台潛盾機，至今年底捷運綠線八德地區7台潛盾機全數發進鑽掘，預計明年10條潛盾隧道將全部貫通。

捷工局表示，捷運綠線是桃園市首條自行規畫與建設的捷運路線，服務範圍涵蓋八德、桃園、蘆竹、大園與航空城地區，為市府捷運路網中的核心主幹，隨著潛盾機陸續發進與隧道接連貫通，未來市民將能享有更便捷的交通路網，縮短通勤時間，提升城市競爭力。