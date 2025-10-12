竹市焚化廠再升級工程 期間禁業者夾事業廢棄物
新竹市政府指出，竹市焚化廠已啟動第2期硬體設備更新與優化作業，預計明年2月完成，施工期間實施垃圾進廠管制，禁止外縣市及事業廢棄物進入，確保廠區運作秩序。
新竹市政府發布新聞稿表示，竹市焚化廠第1期升級工程於113年初完成，焚化量能從每日600公噸提升至680公噸，運轉效能及能源利用率均顯著改善。
竹市府指出，第2期工程則更新高效節能與智慧化監控設備，可降低空氣污染物排放量，排放濃度將優於新制空氣污染防制法規標準，全面提升焚化廠的運作安全與穩定性。
新聞稿中，新竹市環保局說明，第2期工程施工期間，清運業者須依規定配合垃圾調度，不得夾帶事業廢棄物或跨區混入他縣市垃圾，查獲將依「廢棄物清理法」嚴懲，情節重大者移送地檢署偵辦。
