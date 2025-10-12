竹市再添公托新據點 關東公共托嬰中心完成設計規畫

新竹市近年移入人口多，托育需求增加，審計室先前曾指出竹市0到2歲幼兒與公共托育服務供需落差全國最高，公共托育據點數及私立托育中心家數比率，也是全國最低，市府積極改善，今指出，明年將於東區關東市場綜合大樓2樓設置東區第2處、全市第4處公共托嬰中心。該公托中心室內空間達235坪，規畫可收托50名0至2歲嬰幼兒，並提供定點臨托服務，目前已完成細部規畫與設計，後續將辦理工程發包作業。

審計室指出，審計室報告指出，截至去年7月底止，竹市0至2歲幼兒人口計6353人，公共托育服務據點僅3家，里別至最近公共托育服務據點距離平均為2463公尺，最遠與最近距離兩者差距達26倍餘；另外，東園里等8個里別0至2歲幼兒人口均逾100人，其中龍山里、埔頂里甚至逾 400人，但可近性程度均高於平均值，未於適當距離設置據點。

代理市長邱臣遠說，由於新竹市公有閒置空間有限，市府逐一盤點市有資源並實地會勘，最終在東區關東市場綜合大樓2樓找到合適場址，隨即展開規畫作業。該計畫獲客家委員會補助3268萬4400元，已於今年9月完成細部設計規畫，目前正進行工程發包程序，落成後將有效紓解關埔地區托育名額不足及家長尋覓托育地點不易的問題。

社會處表示，為回應新竹市育兒家庭的照顧需求並提供友善、平價的托育服務，市府已規畫設置共10處公共托嬰中心據點，分別為東區6處、北區3處及香山區1處。其中，預計於明年啟用的關東公共托嬰中心將設於關東市場綜合大樓2樓，該大樓1樓為市場、3樓為圖書館、4樓為客家會館、5樓為市民活動中心。公托設置後，將進一步完善大樓整體功能，打造集休閒、教育、文化與育兒於一體的多元生活據點。