新竹市焚化廠第二期升級工程啟動 嚴禁業者夾帶事業廢棄物

為確保焚化處理量能穩定運作，新竹市焚化廠即日起啟動第二期升級整備工程，進行硬體設備更新與優化作業，工程預計於明年2月完成。新竹市環保局表示，施工期間焚化廠將實施嚴格的垃圾進廠管制措施，所有進廠清運車輛皆須落地檢查，並優先受理竹市轄內家戶垃圾，同時限制外縣市及事業廢棄物進入，以確保廠區運作秩序與施工安全。

代理市長邱臣遠表示，第一期升級整備工程於去年初完成後，焚化量能已從每日600公噸穩定提升至680公噸，運轉效能及能源利用率均顯著改善。第二期工程則延續市府對環境永續的承諾，更新高效節能與智慧化監控設備。不僅可進一步降低空氣汙染物排放量，排放濃度亦將優於新制空氣汙染防制法規標準，全面提升焚化廠的運作安全與穩定性。

環保局說明，第二期工程的施工項目包括廢氣處理設施再優化、汽輪發電機及控制系統更新、純水廠更新，以及輔助燃燒器維修等。工程完工後，將有效提升焚化廠的運轉效率、污染防治能力及能源再利用率，為推動永續城市的重要基礎工程。

環保局提醒，二期工程施工期間，清運業者須依規定配合垃圾調度，不得夾帶事業廢棄物或跨區混入他縣市垃圾。若經查獲，將依「廢棄物清理法」嚴懲，情節重大者將移送地檢署偵辦。環保局嚴正提醒業者切勿心存僥倖，以身試法。

環保局強調，焚化廠升級整備不僅是硬體設備的更新，更是推動永續轉型的關鍵工程。市府將持續推動節能減碳與能源回收，打造兼顧環境品質與城市發展的現代化焚化廠，讓民眾享有更健康安心的生活環境。