苗栗15日現場徵才 17家廠商近700工作機會 逾8成起薪33K

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署15日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦現場徵才活動，17家廠商釋出近700個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
雙十連假後，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署15日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦現場徵才活動，17家廠商釋出近700個職缺，逾8成起薪33K以上，歡迎民眾參加。

竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號）2樓現場徵才活動，15日從上午9點至下午1點，參加廠商涵蓋半導體、光電、生醫、傳產、教育及休閒運動等多元產業，活動採用無紙化報到，完成報到即可抽獎超商禮券及電影票，另完成2次面試，還可參加選物機自選好禮活動。

桃竹苗分署指出，17家廠商釋出近700個職缺，逾8成起薪33K以上，其中，半導體封測大廠超豐電子及京元電子共釋出產品、設備、研發、製程工程師，及技術員等250個職缺；錼創科技釋出研發與製程工程師等職缺，碩士學歷起薪逾40K；鼎元光電招募固定班及四班二輪的技術員，享有留任獎金2萬元，另廠務與設備工程師起薪最高可達55K。

立康生醫招募客服、諮詢師與電銷人員，無學經歷限制；邁斯科生醫釋出研發工程師與業務專員，起薪逾40K；台灣東陶（TOTO）釋出常日、輪班作業員及商品開發職缺，起薪45K。

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部推動「五五就業促進獎勵措施」，協助中高齡及高齡者勞工重返職場，凡離開職場超過3個月以上，並經公立就業服務機構推介就業者，受僱滿90天後可獲得一次性3萬元的獎勵，最多可發給2次；部分工時者，則提供每次1萬5000元的獎勵。

此外，為了協助雇主建構支持中高齡及高齡者勞工適應職場環境，鼓勵提供專屬教育訓練、彈性調整工作時間等友善措施，雇主可依僱用人數每月申請職場支持輔導費3000元，每年最高補助30萬元。

相關訊息可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw），或45+就業資源網（https://45plus.wda.gov.tw）查詢，或上班時間撥打專線0800-777888、苗栗就業中心037-358395諮詢。

