新竹縣竹北市即將超越彰市 躍最多人口縣轄市
新竹縣竹北市預計本月超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市，昨天特邀白沙屯媽祖到地方繞境祈福，今晚還有明華園總團大戲「何仙姑上蓬萊」，慶祝迎接榮耀；面對寶座不保，彰化市明年將下猛藥，大幅提高生育補助，每胎3萬6千元起跳。
白沙屯媽祖與竹北天后宮媽祖昨天在竹北遶境賜福，行蹤隨興的白沙屯媽祖起駕後衝往新竹縣政府，民眾一路緊追，沿途歡呼聲不斷。新竹民政處長陳建淳則說，媽祖在縣府前廣場停駕賜幅，縣府員工與民眾都深刻感受到媽祖的慈悲庇佑，心裡備感溫暖與感動。
竹北市長鄭朝方表示，這次進香路線可說是「城市自由行」，原先未規畫在縣府停轎，但媽祖似乎有所感應，引領隊伍走進縣府，盼護佑竹縣與竹北風調雨順；白沙屯媽昨晚駐駕竹北，今天上、下午時段還有贊境活動，晚上6十45分在縣政六路前廣場有明華園總團團長孫翠鳳領軍演出大戲。
根據內政部人口統計資料，彰化市人口自2010年開始下滑，今年9月只剩22萬1048人，而竹北市穩定成長，目前人口已達22萬0662人，預估月底將黃金交叉。
彰化市長林世賢說，彰化市人口流失是縣府及中央民代未爭取新興產業來彰化的結果，他大聲疾呼爭取輝達總部、無人機產業來彰化等話題，很多人認為是天方夜譚，最後變成他唱獨腳戲。
林世賢表示，他與市代會主席陳文賓已有共識，將下猛藥，明年大幅提高生育補助，每胎3萬6千元起跳，讓年輕夫妻願意生育，也會設法爭取更好的產業發展，把人留在彰化。
