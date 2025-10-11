影／時隔6年 「王船之鄉」苗栗合興宮第5度辦理王船祭典 明午燒王船

苗栗縣後龍鎮「外埔庄」合興宮相隔6年，將在明天中午進行燒王船慶典，這也是合興宮第5度辦理王船祭；外埔庄百餘年來共有3艘大陸福建的王爺船跨海停靠，廟方強調全台單一的庄頭，只有外埔庄接連出現3艘王爺船停靠，外埔庄堪稱是「王爺船之鄉」。

合興宮管委會主委朱俊生指出，廟方經向王爺擲筊請示，決定今年的王船慶典期程及打造的船身規格，王船寬8尺6、長28尺半，斥資約200萬元請中南部的王船工匠好手，花了半年時間打造完成，合興宮從民國96年首次辦理王船祭，前3次都是相隔3年，第4次相隔6年在民國108年舉辦，今年第5次王船祭與上次也隔了6年。

合興宮今天下午開始普度，普度醮壇前排列了上千張供桌，牲禮包括15隻羊及40頭豬，場面相當壯觀，但醮壇上的數尊神明都採用公仔造型，廟方表示在維持傳統祭儀時，也不能一成不變，必須接地氣並貼合年輕一代，增加年輕人對祭典的親近感，避免王船信仰出現斷層。燒王船科儀明天10月12日舉辦，將從上午9時出發前往第一艘王船發現地「石歡石滬」旁，在午時內完成火化。

廟方說，「外埔庄」涵蓋後龍鎮外埔、海埔兩個里，在清代、日據時代，外埔庄共發現3艘王爺船靠岸，成了台灣發現王船的熱點，但早年農漁村經濟能力有限，一直都未能辦理大型的王船慶典，直到民國96年當時的管委會主委呂銅為讓後輩認識王船信仰文化，特別訂製2艘王船，其中一艘為木造，存放宮內永久留存，另一艘為紙製王船，在祭典中焚化。

根據外埔地區的文史工作者調查，合興宮草建於清乾隆37年，當年陳姓先祖由大陸攜來「一品夫人」神像並建夫人媽廟奉祀，「一品夫人」在民間信仰中，也有人認為是觀世音菩薩，後來陸續又接奉邱府王爺、玄天上帝等神明；清同治到光緒年間，先後有3艘王爺船靠抵外埔海岸，廟宇後來擴建，請眾神明合進宮內，以「合興宮」為名。

第1艘王船清同治8年（西元1869年）抵達外埔，是艘木造七彩帆船，載重可達百噸，船內無人，只有七府王爺及七府夫人等神像，艙內各式器物、日用品都有。這艘王船來自福建晉江縣文興廟；第2艘王船「金慶順」在光緒29年（西元1903年、明治36年）靠岸，當年日本人正對台灣文化、制度、習俗著手調查，也對這艘王船詳細檢視和紀錄，證實來自福建泉州府晉江縣的富美宮。第3艘王船在西元1908年登岸，船中有四府王爺和四府夫人。

幾艘王船上不但有牲畜家禽，還有儀杖、器具和各式「縮小版」家具，目前保存在合興宮內。王船還帶來許多傳說，第1艘王船靠岸時，船上鍋具裡米飯還蒸熟冒煙；第2艘王船載來的1隻白羊，經7天航行安然無恙，下船後鄉民任牠自由取食，不論稻穀、作物或白飯都不禁止，長得很壯，但後來吃了元宵節的紅米龜，消化不良而死。

苗栗縣近代第一次辦理燒王船祭典是通霄白沙屯五雲宮在1992年舉辦的「王船遊天河」醮慶，當年斥資200多萬元打造大型王船「富美新大巡」，是縣內首見的燒王船盛會，熱鬧非凡，時隔30年五雲宮在2022年再度辦理富美新大巡福臨120周年「迎聖王船醮」大典。

依白沙屯地方文史工作者及五雲宮沿革記載，清光緒29年（1903年），通霄白沙屯以北約15公里的後龍外埔居民忽然聽見海上有鐘、鼓、管弦絲竹之聲傳來，眾人相約至海邊遠觀，見到船名「金慶順」號的王船破浪而來，船上無人掌舵，僅有神像列座，村民紛紛請回奉祀。