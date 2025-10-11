快訊

淪網紅「另類空間」探險…中壢鬧區財神大樓沒落 市府提都更解方

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
財神大樓座落在商業精華區，到了必須都更的地步。圖／住宅發展處提供
財神大樓座落在商業精華區，到了必須都更的地步。圖／住宅發展處提供

桃園市中壢火車站前財神大樓座落在鬧區商業精華用地，40多年前是地方繁榮建築指標，現在因建築老舊沒落，一樓以上幾乎空蕩蕩，甚至有國外網紅到此探究「另類」空間和取景，地方上一直希望能都更

市府都發局表示，財神大樓（第一商業大樓）所有權人已成立更新會自辦都更，並委由專業公司規畫，市府依規定先補助100多萬元，並協助更新會獲得內政部補助，中央已核定補助612萬元，市府並鼓勵更新會加快作業速度。

住宅處說明，財神大樓的所有權人有300多人，先前成立更新會統計逾50%願意都更，但是同意人數一直沒有再顯著增加，無法達到80%門檻，主因在於沒有具體權益的規畫內容，大家不知道自己在都更後會取得多少容積，這部分預計年底會由專業公司提出更新規畫報告，屆時大家清楚自己的權益後，相關作業應該會加速進行。

市府也希望財神大樓能加速都更，不然一棟原本是經濟地標的建築，如今如今只有零星的商業活動，不但影響地方發展，也有治安、建築安全問題。市府為加速老舊建築更新，提出防災型都更，透過獎勵容積方式吸引民間自辦，或委由市府公辦都更。

市府防災型都更獎容積勵申請期限至2027年，住宅處鼓勵財神大樓改為公辦都更，但是統計只有15%的有所權人願意。住宅處分析，主因在於有意願都更的所有權人，認為更新會已經請專業公司規畫，等年底看規畫報告內容，再來比較自辦、公辦的差別和做出選擇。

住宅處表示，自辦、公辦都更的主要差別為前者需要80%所有權人同意，公辦為75%，市府希望財神大樓都更能享有防災型的容積獎勵，從原始容積1.5倍或基本容積2倍的獎勵中，選擇最有利的容積獎勵方法。

住宅處表示，與財神大樓類似面臨都更的還有桃園區新民公有立體停車場，一樣為商業用地與鄰近桃園火車站，1985年啟用，有圖書館、立體停車場及長青學苑，因建築老舊存在使用風險，2023年9月底封閉大樓著手公辦都更，都更範圍原本只有基地原3300平方公尺，因周邊私有地地主希望加入，目前都更面積擴大至5000平方公尺。

中壢財神大樓都更面臨所有權人同意比率門檻問題。圖／住宅發展處提供
中壢財神大樓都更面臨所有權人同意比率門檻問題。圖／住宅發展處提供

都更 財神 建築 中壢

