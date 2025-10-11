Hatala！參山管理處部落健行邁入第7年 今開心出發探索山林之美

Hata la 出發吧！參山國家風景區管理處在苗栗南庄辦理部落健行，今年邁入第7年，選在國慶連假期間舉行，近500名喜愛旅遊、健行的旅人一起高喊泰雅語「Hatala！」為今年「漫步峽谷・輕遊石壁」部落健行揭開序幕，開心地走入石壁部落的壯麗山林，體驗一場自然與文化交織的深度饗宴。

參山國家風景區管理處表示，參山處與南庄泰雅族部落合作舉辦健行活動，7年來每年都像在辦「山林派對」，今年健行規畫一條長約4.4公里的親子友善步道，路面平緩好走。沿途並設置補給站，提供茶飲，還有香氣四溢的原住民烤山豬肉與特色點心，讓遊客隨時可補充能量。

健行終點站（折返點）設在風景優美的蘿拉花園，並安排刺激的傳統鋸木和彈弓射箭挑戰，讓遊客揮灑汗水後，還能化身部落勇士，親身體驗泰雅文化。

健行結束後，主會場「仁心茶」廣場展開部落音樂會，請來知名藝人江振愷（Terry）擔任主持炒熱現場氣氛，並邀吱吱郭芝吟、曾宇辰等多名實力派原民歌手輪番上陣，響徹山谷的歌聲點燃現場氣氛，一旁還有「原味市集」和文化DIY，希望讓大小朋友都能玩得盡興。

參山處副處長廖錫標強調，部落健行不僅凝聚地方部落能量，更展現南庄石壁在地特色與觀光潛力，參山處未來將持續以「文化行旅」為核心，攜手地方推動部落觀光，讓更多人認識台灣部落的美好與深度。