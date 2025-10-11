快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

聽新聞
0:00 / 0:00

Hatala！參山管理處部落健行邁入第7年 今開心出發探索山林之美

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
Hata la 出發吧！群山相伴，500名旅人齊步健行探索苗栗南庄鄉石壁部落。圖／參山國家風景區管理處提供
Hata la 出發吧！群山相伴，500名旅人齊步健行探索苗栗南庄鄉石壁部落。圖／參山國家風景區管理處提供

Hata la 出發吧！參山國家風景區管理處在苗栗南庄辦理部落健行，今年邁入第7年，選在國慶連假期間舉行，近500名喜愛旅遊、健行的旅人一起高喊泰雅語「Hatala！」為今年「漫步峽谷・輕遊石壁」部落健行揭開序幕，開心地走入石壁部落的壯麗山林，體驗一場自然與文化交織的深度饗宴。

參山國家風景區管理處表示，參山處與南庄泰雅族部落合作舉辦健行活動，7年來每年都像在辦「山林派對」，今年健行規畫一條長約4.4公里的親子友善步道，路面平緩好走。沿途並設置補給站，提供茶飲，還有香氣四溢的原住民烤山豬肉與特色點心，讓遊客隨時可補充能量。

健行終點站（折返點）設在風景優美的蘿拉花園，並安排刺激的傳統鋸木和彈弓射箭挑戰，讓遊客揮灑汗水後，還能化身部落勇士，親身體驗泰雅文化。

健行結束後，主會場「仁心茶」廣場展開部落音樂會，請來知名藝人江振愷（Terry）擔任主持炒熱現場氣氛，並邀吱吱郭芝吟、曾宇辰等多名實力派原民歌手輪番上陣，響徹山谷的歌聲點燃現場氣氛，一旁還有「原味市集」和文化DIY，希望讓大小朋友都能玩得盡興。

參山處副處長廖錫標強調，部落健行不僅凝聚地方部落能量，更展現南庄石壁在地特色與觀光潛力，參山處未來將持續以「文化行旅」為核心，攜手地方推動部落觀光，讓更多人認識台灣部落的美好與深度。

立委邱鎮軍國會辦公室代表、苗栗縣議員楊文昌、陳光軒、縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲、南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉代會主席黃順源等人，和近500名健行旅人一起高喊泰雅語Hatala！（出發吧！）為今年「漫步峽谷・輕遊石壁」部落健行揭幕，走入石壁部落的壯麗山林，體驗一場自然與文化交織的深度饗宴。

參山處副處長廖錫標致詞為參與部落健行的旅人加油打氣。圖／參山國家風景區管理處提供
參山處副處長廖錫標致詞為參與部落健行的旅人加油打氣。圖／參山國家風景區管理處提供
旅人在折返點體驗原民鋸木。圖／參山國家風景區管理處提供
旅人在折返點體驗原民鋸木。圖／參山國家風景區管理處提供
參加部落健行的旅人出發與山林共舞。圖／參山國家風景區管理處提供
參加部落健行的旅人出發與山林共舞。圖／參山國家風景區管理處提供
折返點現場提供香氣四溢的原民烤豬肉。圖／參山國家風景區管理處提供
折返點現場提供香氣四溢的原民烤豬肉。圖／參山國家風景區管理處提供
部落健行活動安排熱力四射的緩身操。圖／參山國家風景區管理處提供
部落健行活動安排熱力四射的緩身操。圖／參山國家風景區管理處提供
Hata la 出發吧！群山相伴，500名旅人齊步健行探索苗栗南庄鄉石壁部落。圖／參山國家風景區管理處提供
Hata la 出發吧！群山相伴，500名旅人齊步健行探索苗栗南庄鄉石壁部落。圖／參山國家風景區管理處提供

南庄 原住民族 國家風景區

延伸閱讀

一起爬山踏青去！台灣北部健行地點推薦，揪全家大小去都適合

受困聖母峰暴風雪 登山客已全數脫困

離線爬山去 諾貝爾得主可能仍不知自己得獎

退休後正是享受回報的時刻！退休族必列的10個夢想旅遊清單

相關新聞

僅供特定社團使用？平鎮極限運動場開放原則惹議

桃園市政府在台66平鎮高架橋下空間打造極限運動場，去年底完工至今未對外開放，但民代接獲陳情指部分運動協會可使用，質疑公平...

影／白沙屯媽祖突駕新竹縣府 粉紅超跑隊伍吸引信眾追隨

白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境，出動「粉紅超跑」由轎班抬轎參...

Hatala！參山管理處部落健行邁入第7年 今開心出發探索山林之美

Hata la 出發吧！參山國家風景區管理處在苗栗南庄辦理部落健行，今年邁入第7年，選在國慶連假期間舉行，近500名喜愛...

龍潭三坑水鄉客庄生態豐 10月啖活魚、茭白筍、品好茶

桃園市農業局今年與龍潭三坑水鄉休閒農業區的農民合作，推廣在地特色農產品茭白筍，目前正值產季，休區同時規畫7條農遊路線、1...

竹市博愛街5巷車流大 擬設圓環改善

新竹市博愛街5巷是往返光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段超過1300輛機車通行，龐大車流致生交通隱憂，今年上半年已傳6件...

垃圾費隨袋徵收推動不易 桃園、台中市府加強溝通

走出雙北，桃園市、台中市推動垃圾費隨袋徵收政策，但付費購買專用垃圾袋難推廣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。