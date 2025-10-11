快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

龍潭三坑水鄉客庄生態豐 10月啖活魚、茭白筍、品好茶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義全力協助農民種植、行銷筊白筍等農特產品。圖／農業局提供
農業局長陳冠義全力協助農民種植、行銷筊白筍等農特產品。圖／農業局提供

桃園市農業局今年與龍潭三坑水鄉休閒農業區的農民合作，推廣在地特色農產品茭白筍，目前正值產季，休區同時規畫7條農遊路線、13場次食農教育，中秋、雙十連假吸引健走、自由車等人潮，體驗茭白筍、茶葉、稻米文化特色。

農業局表示，農遊路線和食農教育融三坑水鄉休區生態資源及景點，遊客還可以體驗極具地方風情的擂茶、茭白筍料理DIY等多元活動，有吃、有玩，更能深度認識龍潭在地文化。活動還與市府觀光旅遊局、婦幼發展局及客家事務局合作，規畫假日「鱻漫遊健行活動」、親子劇場、阿卡貝拉等樂團表演，讓活動更加精采豐富。

農業局長陳冠義表示，今年茭白筍比賽「甜度王」的甜度高達7.95，展現農友悉心栽培的成果，市長張善政也肯定。另外，龍潭另一項特色農產成果「桃映紅茶」，採集桃園原生種茶菁製成，透過茶農精心焙製，茶湯紅豔明亮、香氣淡雅、滋味甘醇，堪稱紅茶中的極品。

農業局也在雙十連假舉辦第13屆青農結訓典禮，共計35位學員。桃園市政府自2015年起開辦青農友善輔導計畫，迄今已累計464名青年農民參與培訓，結訓可獲頒結訓證書及感謝狀給，鼓勵青農們完成培訓成為桃園農業的生力軍，更感謝陪伴師群將從農的寶貴經驗傳承給新一代青農。

農業局說明，「三坑水鄉茭遊趣」活動整合市府跨局處與在地團體力量，展現桃園農業多元發展的能量，10月10至12日、18至19日都有精彩活動，邀請遊客到龍潭三坑品好茶、遊生態、啖活魚、採茭白筍，更多詳情資訊可上「桃園好農」臉書粉專查詢。

龍潭三坑水鄉休息農區以三坑里為核心，向外擴展，沿途涵蓋三林、佳安、大平里，區域靠近石門水庫與大漢溪，有石門大圳、桃園大圳、及清水坑、打鐵坑、鴨母坑、火劫尾坑等水道貫穿，可提供農業灌溉及休閒旅遊的水資源及其豐沛，因此命名為 「三坑水鄉休閒農業區」，發展休閒農業區生產、生態、生活三生一體的農村產業與文化、觀光特色。。

到三坑水鄉休區別忘了體驗擂茶與桃映紅茶、茭白筍。圖／農業局提供
到三坑水鄉休區別忘了體驗擂茶與桃映紅茶、茭白筍。圖／農業局提供
三坑水鄉休閒農業區腹地廣，也有妥善的旅遊動線規畫。圖／農業局提供
三坑水鄉休閒農業區腹地廣，也有妥善的旅遊動線規畫。圖／農業局提供
龍潭是桃園筊白筍主要產地。圖／農業局提供
龍潭是桃園筊白筍主要產地。圖／農業局提供
龍潭茭白筍甜度品質高。圖／農業局提供
龍潭茭白筍甜度品質高。圖／農業局提供
桃園市長張善政夫婦（左2、3）雙十節連假也到三坑水鄉休區行銷農特產品。圖／農業局提供
桃園市長張善政夫婦（左2、3）雙十節連假也到三坑水鄉休區行銷農特產品。圖／農業局提供

桃園 茭白筍 青農

延伸閱讀

國中生雙十連假騎單車出遊 芬園139縣道擦撞摔車送醫

國慶連假準備出遊 龍潭警曝替代道路資訊

桃園龍潭警方10月取締酒駕件數增 交通事故減少逾24%

桃園龍潭31歲未婚警員住處猝死 上班未到…同事找到人已無生命

相關新聞

僅供特定社團使用？平鎮極限運動場開放原則惹議

桃園市政府在台66平鎮高架橋下空間打造極限運動場，去年底完工至今未對外開放，但民代接獲陳情指部分運動協會可使用，質疑公平...

影／白沙屯媽祖突駕新竹縣府 粉紅超跑隊伍吸引信眾追隨

白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境，出動「粉紅超跑」由轎班抬轎參...

龍潭三坑水鄉客庄生態豐 10月啖活魚、茭白筍、品好茶

桃園市農業局今年與龍潭三坑水鄉休閒農業區的農民合作，推廣在地特色農產品茭白筍，目前正值產季，休區同時規畫7條農遊路線、1...

竹市博愛街5巷車流大 擬設圓環改善

新竹市博愛街5巷是往返光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段超過1300輛機車通行，龐大車流致生交通隱憂，今年上半年已傳6件...

垃圾費隨袋徵收推動不易 桃園、台中市府加強溝通

走出雙北，桃園市、台中市推動垃圾費隨袋徵收政策，但付費購買專用垃圾袋難推廣。

桃園垃圾費隨袋徵收 首波對象出爐

雙北垃圾費隨袋徵收推動多年，桃園市明年元旦將跟進實施，首波適用對象為機關學校與傳統市場等，桃市府已舉辦30場說明會，仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。