龍潭三坑水鄉客庄生態豐 10月啖活魚、茭白筍、品好茶

桃園市農業局今年與龍潭三坑水鄉休閒農業區的農民合作，推廣在地特色農產品茭白筍，目前正值產季，休區同時規畫7條農遊路線、13場次食農教育，中秋、雙十連假吸引健走、自由車等人潮，體驗茭白筍、茶葉、稻米文化特色。

農業局表示，農遊路線和食農教育融三坑水鄉休區生態資源及景點，遊客還可以體驗極具地方風情的擂茶、茭白筍料理DIY等多元活動，有吃、有玩，更能深度認識龍潭在地文化。活動還與市府觀光旅遊局、婦幼發展局及客家事務局合作，規畫假日「鱻漫遊健行活動」、親子劇場、阿卡貝拉等樂團表演，讓活動更加精采豐富。

農業局長陳冠義表示，今年茭白筍比賽「甜度王」的甜度高達7.95，展現農友悉心栽培的成果，市長張善政也肯定。另外，龍潭另一項特色農產成果「桃映紅茶」，採集桃園原生種茶菁製成，透過茶農精心焙製，茶湯紅豔明亮、香氣淡雅、滋味甘醇，堪稱紅茶中的極品。

農業局也在雙十連假舉辦第13屆青農結訓典禮，共計35位學員。桃園市政府自2015年起開辦青農友善輔導計畫，迄今已累計464名青年農民參與培訓，結訓可獲頒結訓證書及感謝狀給，鼓勵青農們完成培訓成為桃園農業的生力軍，更感謝陪伴師群將從農的寶貴經驗傳承給新一代青農。

農業局說明，「三坑水鄉茭遊趣」活動整合市府跨局處與在地團體力量，展現桃園農業多元發展的能量，10月10至12日、18至19日都有精彩活動，邀請遊客到龍潭三坑品好茶、遊生態、啖活魚、採茭白筍，更多詳情資訊可上「桃園好農」臉書粉專查詢。