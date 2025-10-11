聽新聞
僅供特定社團使用？平鎮極限運動場開放原則惹議
桃園市政府在台66平鎮高架橋下空間打造極限運動場，去年底完工至今未對外開放，但民代接獲陳情指部分運動協會可使用，質疑公平性；平鎮區長蕭巧如表示，運動場周邊還有工程在施作，考量安全問題，暫不開放個人使用，預計11月中旬全面開放。
台66橋下極限運動場分為練習區、比賽用場域和飛越區等，可挑戰各式各樣動作，但去年10月完工至今，一般民眾仍不得其門而入。
桃園市議員王珮毓接獲陳情，運動場目前只開放極限運動協會教練與學院使用，一般民眾除非加入協會或參加課程，否則根本進不去。她表示，區公所只開放特定社團使用已招民怨，若基於設施未完善有安全考量，社團與一般民眾面對的風險應該一樣，不解為何不能全面開放，公所有必要說明清楚，也要加速全面開放的相關作業。
蕭巧如回應，運動場因鄰近的市民中心與停車場地坪改善工程仍在進修，為確保施工期間民眾安全，所以暫採限制性開放。
平鎮區公所則說，目前開放使用的社團都承諾保障使用者安全並辦理相關保險，近期也有里辦公處申請借用，但不開放個人申請。停車場預計11月中旬完工，運動場預計11月15日起開放上午10時至晚間10時供全民使用。
