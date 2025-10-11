快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

聽新聞
0:00 / 0:00

影／白沙屯媽祖突駕新竹縣府 粉紅超跑隊伍吸引信眾追隨

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北天后宮馬祖和白沙屯拱天宮媽祖在竹北遶境賜福，今天早上8點起，從竹北市縣政六路架設主舞台及紅壇出發。記者郭政芬／攝影
竹北天后宮馬祖和白沙屯拱天宮媽祖在竹北遶境賜福，今天早上8點起，從竹北市縣政六路架設主舞台及紅壇出發。記者郭政芬／攝影

白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境，出動「粉紅超跑」由轎班抬轎參加活動，白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，經常會出其不意，今早起駕後，突然轉向衝新竹縣政府，民眾緊追在後，一度歡呼鼓掌，竹北市公所預計今天將有上萬人次參與。

竹北天后宮馬祖和白沙屯拱天宮媽祖在竹北遶境賜福，今天早上8點起，從竹北市縣政六路架設主舞台及紅壇出發，剛出發時，民眾夾道歡迎，白沙屯拱天宮媽祖突然往另一個車道衝，緊接著衝向新竹縣政府的門口，沿途許多民眾歡呼鼓掌。

竹北市長鄭朝方受訪表示，白沙屯媽祖來到新竹縣，這次進香路線可說是一場「城市自由行」。原本並未特別規畫在新竹縣府停轎，但媽祖似乎有所感應，特別引領隊伍走進新竹縣政府，希望可護佑新竹縣與竹北風調雨順、國泰民安，讓地方經濟起飛、建設更完善。

鄭朝方說，這次2天的行程遍及竹北東區與城區等重點區域，明天晚間將邀請明華園戲劇總團，希望透過文化季活動，讓竹北這座以科技產業為主的城市，能更深入了解台灣在地信仰與文化，增進對竹北的歸屬感與認同。

媽祖今天早上抵達縣政六路前廣場集結，預計將經過中醫大新竹附醫、新社市場，中午停駕竹北市政府午餐，午後經文小十足球場到博愛街，晚間駐駕在竹北天后宮供信徒參拜祈福。

竹北市公所表示，今天晚間6點起，在縣政六府的紅壇將安排電音三太子搭配水晶球、大鐵環、立體環與禮帽秀及即將成真火舞團等現代表演藝術，並邀請歌手賴銘偉與黃文星輪番開唱；壓軸於明天登場的明華園戲劇總團，則由國寶級團長孫翠鳳親自領軍，演出大戲「何仙姑上蓬萊」。

竹北市長鄭朝方受訪表示，白沙屯媽祖來到新竹縣，這次進香路線可說是一場「城市自由行」。記者郭政芬／攝影
竹北市長鄭朝方受訪表示，白沙屯媽祖來到新竹縣，這次進香路線可說是一場「城市自由行」。記者郭政芬／攝影
白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境。記者郭政芬／攝影
白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境。記者郭政芬／攝影
剛出發時，民眾夾道歡迎，排隊藥。記者郭政芬／攝影
剛出發時，民眾夾道歡迎，排隊藥。記者郭政芬／攝影
白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，經常會出其不意，今早起駕後，突然轉向衝新竹縣政府，民眾緊追在後。記者郭政芬／攝影
白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，經常會出其不意，今早起駕後，突然轉向衝新竹縣政府，民眾緊追在後。記者郭政芬／攝影

白沙屯媽祖 新竹 粉紅超跑 竹北

延伸閱讀

新竹市普發5000 時力籲花在刀口上、綠盼加碼超過竹北

樂葵法式鐵板燒宣布進駐竹北享平方 高端餐飲版圖添新亮點

竹北「東之小徑十六道白」奪建築園冶獎與國家卓越建設獎

竹北「吊車大王」胡漢龑同時擁4嬌妻不觸法？ 親揭配偶欄現況

相關新聞

影／白沙屯媽祖突駕新竹縣府 粉紅超跑隊伍吸引信眾追隨

白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境，出動「粉紅超跑」由轎班抬轎參...

竹市博愛街5巷車流大 擬設圓環改善

新竹市博愛街5巷是往返光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段超過1300輛機車通行，龐大車流致生交通隱憂，今年上半年已傳6件...

垃圾費隨袋徵收推動不易 桃園、台中市府加強溝通

走出雙北，桃園市、台中市推動垃圾費隨袋徵收政策，但付費購買專用垃圾袋難推廣。

桃園垃圾費隨袋徵收 首波對象出爐

雙北垃圾費隨袋徵收推動多年，桃園市明年元旦將跟進實施，首波適用對象為機關學校與傳統市場等，桃市府已舉辦30場說明會，仍有...

苗栗大千醫院國慶寶寶再添3人 午夜前出生數可能比去年翻倍

苗栗市大千綜合醫院到今晚8點左右，又增加1男2女3名新生兒， 國慶寶寶人數來到8人，共5男3女，包括中午的2對雙胞胎男寶寶...

三義木雕藝術節開場 3座大象根雕「大團圓」成打卡熱點

2025三義木雕藝術節系列活動「木藝慢活嘉年華」今天登場，將一連3天在三義木雕博物館、館前廣場及水美藝術街商圈安排木雕創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。