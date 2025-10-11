聽新聞
0:00 / 0:00
影／白沙屯媽祖突駕新竹縣府 粉紅超跑隊伍吸引信眾追隨
白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境，出動「粉紅超跑」由轎班抬轎參加活動，白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，經常會出其不意，今早起駕後，突然轉向衝新竹縣政府，民眾緊追在後，一度歡呼鼓掌，竹北市公所預計今天將有上萬人次參與。
竹北天后宮馬祖和白沙屯拱天宮媽祖在竹北遶境賜福，今天早上8點起，從竹北市縣政六路架設主舞台及紅壇出發，剛出發時，民眾夾道歡迎，白沙屯拱天宮媽祖突然往另一個車道衝，緊接著衝向新竹縣政府的門口，沿途許多民眾歡呼鼓掌。
竹北市長鄭朝方受訪表示，白沙屯媽祖來到新竹縣，這次進香路線可說是一場「城市自由行」。原本並未特別規畫在新竹縣府停轎，但媽祖似乎有所感應，特別引領隊伍走進新竹縣政府，希望可護佑新竹縣與竹北風調雨順、國泰民安，讓地方經濟起飛、建設更完善。
鄭朝方說，這次2天的行程遍及竹北東區與城區等重點區域，明天晚間將邀請明華園戲劇總團，希望透過文化季活動，讓竹北這座以科技產業為主的城市，能更深入了解台灣在地信仰與文化，增進對竹北的歸屬感與認同。
媽祖今天早上抵達縣政六路前廣場集結，預計將經過中醫大新竹附醫、新社市場，中午停駕竹北市政府午餐，午後經文小十足球場到博愛街，晚間駐駕在竹北天后宮供信徒參拜祈福。
竹北市公所表示，今天晚間6點起，在縣政六府的紅壇將安排電音三太子搭配水晶球、大鐵環、立體環與禮帽秀及即將成真火舞團等現代表演藝術，並邀請歌手賴銘偉與黃文星輪番開唱；壓軸於明天登場的明華園戲劇總團，則由國寶級團長孫翠鳳親自領軍，演出大戲「何仙姑上蓬萊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言