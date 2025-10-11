影／白沙屯媽祖突駕新竹縣府 粉紅超跑隊伍吸引信眾追隨

白沙屯拱天宮受邀參加竹北市公所舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」活動，今早應邀贊境，出動「粉紅超跑」由轎班抬轎參加活動，白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，經常會出其不意，今早起駕後，突然轉向衝新竹縣政府，民眾緊追在後，一度歡呼鼓掌，竹北市公所預計今天將有上萬人次參與。

竹北天后宮馬祖和白沙屯拱天宮媽祖在竹北遶境賜福，今天早上8點起，從竹北市縣政六路架設主舞台及紅壇出發，剛出發時，民眾夾道歡迎，白沙屯拱天宮媽祖突然往另一個車道衝，緊接著衝向新竹縣政府的門口，沿途許多民眾歡呼鼓掌。

竹北市長鄭朝方受訪表示，白沙屯媽祖來到新竹縣，這次進香路線可說是一場「城市自由行」。原本並未特別規畫在新竹縣府停轎，但媽祖似乎有所感應，特別引領隊伍走進新竹縣政府，希望可護佑新竹縣與竹北風調雨順、國泰民安，讓地方經濟起飛、建設更完善。

鄭朝方說，這次2天的行程遍及竹北東區與城區等重點區域，明天晚間將邀請明華園戲劇總團，希望透過文化季活動，讓竹北這座以科技產業為主的城市，能更深入了解台灣在地信仰與文化，增進對竹北的歸屬感與認同。

媽祖今天早上抵達縣政六路前廣場集結，預計將經過中醫大新竹附醫、新社市場，中午停駕竹北市政府午餐，午後經文小十足球場到博愛街，晚間駐駕在竹北天后宮供信徒參拜祈福。